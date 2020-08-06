Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании Избирателям и всем, кто организует работу избиркомов, нужно создать спокойную атмосферу на участках, без нападок и провокаций. Президент требует в случае...

Избирателям и всем, кто организует работу избиркомов, нужно создать спокойную атмосферу на участках, без нападок и провокаций.Президент требует в случае необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности на финише электоральной гонки. Об этом Глава государства заявил сегодня на совещании с силовым блоком. Александр Лукашенко акцентировал: в стране стартовало досрочное голосование, и текущая ситуация требует всесторонней оценки. Политическая кампания проходит в условиях чрезвычайного давления, главным образом на информационном поле. Политтехнологии, применяемые в том числе в Сети интернет, угрожают суверенитету и независимости. И отпор должен быть соответствующим. Все силы следует направить на недопущение раскола государства, а причастных к незаконным методам борьбы накажут по всей строгости.Александр Лукашенко также поручил Генпрокуратуре дать правовую оценку отдельным инициативам альтернативного подсчета голосов в день выборов, чтобы в дальнейшем предупредить возможные провокации в обществе.