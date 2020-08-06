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Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании

06.08.2020 12:51 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Избирателям и всем, кто организует работу избиркомов, нужно создать спокойную атмосферу на участках, без нападок и провокаций.

Президент требует в случае необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности на финише электоральной гонки. Об этом Глава государства заявил сегодня на совещании с силовым блоком. Александр Лукашенко акцентировал: в стране стартовало досрочное голосование, и текущая ситуация требует всесторонней оценки. Политическая кампания проходит в условиях чрезвычайного давления, главным образом на информационном поле.  Политтехнологии,  применяемые в том числе в Сети интернет, угрожают суверенитету и независимости. И отпор должен быть соответствующим. Все силы следует направить на недопущение раскола государства, а причастных к незаконным методам борьбы накажут по всей строгости. 

Александр Лукашенко также поручил Генпрокуратуре дать правовую оценку отдельным инициативам альтернативного подсчета голосов в день выборов, чтобы в дальнейшем предупредить возможные провокации в обществе.

 
 
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Избирателям и всем, кто организует работу избиркомов, нужно создать спокойную атмосферу на участках, без нападок и провокаций. Президент требует в случае...
 
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