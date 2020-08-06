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Гордон: Лукашенко обещал выдать Киеву боевиков
06.08.2020 11:48 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экстрадиция членов ЧВК Вагнера в соответствии с законодательством была одной из главных тем интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко 5 августа.
Информация о проведении интервью
По словам Гордона, президент Беларуси заявил, что поставит под контроль данный процесс – даст зеленый свет прокуратуре и прочим правоохранительным органам. Они проведут необходимые процедуры для передачи виновных России и Украине.
Сам Гордон назвал интервью смелым и резонансным, с рядом сенсационных фактов. Он сообщил что Лукашенко решительно настроен отстаивать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Глава Беларуси отвечал на вопросы о протестах в РБ, аресте Бабарико и Тихановского, о деле Цепкало и Тихановской.
По словам Гордона, президент также сообщил, что его младший сын Николай «является оппозиционным человеком... оппозиционно настроенным... к власти». «Он, как любой молодой человек, которому быстро исполняется 16 лет... у него свое мировоззрение сформировано».
Интервью длилось почти три часа. Гордон признался, что очень давно хотел пообщаться с Лукашенко и сделать с ним интервью. «Я очень доволен результатом. Очень доволен, что именно сегодня это произошло. Беседа была интересной», - подчеркнул журналист.
«Рукопожатие у него сильное. Бодрый, хорошо выглядит… Он был очень энергичным. 2 часа 40 минут беседовал, причем весьма эмоционально, с огромным количеством инсайдов. По-моему, он абсолютно здоров», – отметил Гордон.
Напомним, в этот же день вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан
В МИД Украины
Гордон назвал интервью смелым и резонансным, с рядом сенсационных фактов.
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Экстрадиция членов ЧВК Вагнера в соответствии с законодательством была одной из главных тем интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с Александром...
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