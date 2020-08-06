Гордон: Лукашенко обещал выдать Киеву боевиков

Экстрадиция членов ЧВК Вагнера в соответствии с законодательством была одной из главных тем интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко 5 августа.

Информация о проведении интервью размещена на официальном сайте пресс-службы президента. Полностью оно появится на YouTube-канале «В гостях у Гордона» 6 июля вечером.

По словам Гордона, президент Беларуси заявил, что поставит под контроль данный процесс – даст зеленый свет прокуратуре и прочим правоохранительным органам. Они проведут необходимые процедуры для передачи виновных России и Украине.

Сам Гордон назвал интервью смелым и резонансным, с рядом сенсационных фактов. Он сообщил что Лукашенко решительно настроен отстаивать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Глава Беларуси отвечал на вопросы о протестах в РБ, аресте Бабарико и Тихановского, о деле Цепкало и Тихановской.

По словам Гордона, президент также сообщил, что его младший сын Николай «является оппозиционным человеком... оппозиционно настроенным... к власти». «Он, как любой молодой человек, которому быстро исполняется 16 лет... у него свое мировоззрение сформировано».

Интервью длилось почти три часа. Гордон признался, что очень давно хотел пообщаться с Лукашенко и сделать с ним интервью. «Я очень доволен результатом. Очень доволен, что именно сегодня это произошло. Беседа была интересной», - подчеркнул журналист.

«Рукопожатие у него сильное. Бодрый, хорошо выглядит… Он был очень энергичным. 2 часа 40 минут беседовал, причем весьма эмоционально, с огромным количеством инсайдов. По-моему, он абсолютно здоров», – отметил Гордон.

Напомним, в этот же день вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан обсудили в телефонном разговоре Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.

В МИД Украины сообщили 6 августа, что не получали согласия Беларуси на выдачу задержанных россиян.

Гордон назвал интервью смелым и резонансным, с рядом сенсационных фактов.