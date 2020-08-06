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Задержанные боевики: Лукашенко решил окончательно разобраться с ситуацией
06.08.2020 13:40 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.
Президент заявил об этом на совещании по вопросам безопасности избирательной кампании,
«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», - отметил глава государства.
Он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России. Он предложил собраться и положить «перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной, и которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы.
«Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация - на стол. Втроем решите», - сказал Лукашенко.
Он напомнил, что тема задержанных боевиков вызывает озабоченность у многих.
«Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», - заявил президент.
«Мы решим эту проблему», - заявил он, отметив, что никакой политизации быть не должно.
«Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», - заявил Лукашенко.
История вопроса
Напомним, дело о задержанных боевиках вызвало большой резонанс на фоне предвыборной кампании в Беларуси. После происшествия сразу в трех странах начались выяснения отношения.
29 июля появилась информация о
Задержанных российских боевиков
Полный список задержанных
Экстрадиция членов ЧВК Вагнера в соответствии с законодательством была одной
В этот же день вопрос выдачи задержанных в Беларуси российских граждан
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Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.
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