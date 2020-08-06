Задержанные боевики: Лукашенко решил окончательно разобраться с ситуацией

Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Президент заявил об этом на совещании по вопросам безопасности избирательной кампании, передает кпресс-служба главы государства.

«Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем», - отметил глава государства.

Он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России. Он предложил собраться и положить «перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной, и которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы.

«Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация - на стол. Втроем решите», - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что тема задержанных боевиков вызывает озабоченность у многих.

«Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет. Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора», - заявил президент.

«Мы решим эту проблему», - заявил он, отметив, что никакой политизации быть не должно.

«Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», - заявил Лукашенко.

История вопроса

Напомним, дело о задержанных боевиках вызвало большой резонанс на фоне предвыборной кампании в Беларуси. После происшествия сразу в трех странах начались выяснения отношения.

29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось , что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера.

Задержанных российских боевиков обвиняют в терроризме , а в России в лагерях под Псковом идет подготовка новых бойцов для переброски в Беларусь.

Полный список задержанных был передан Украине. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что среди задержанных есть граждане Украины. По дего данным, правоохранители проверяют всех задержанных на предмет гражданства Украины, и в этой стране не допускается возможность двойного гражданства: все, у кого есть украинский паспорт, являются гражданами Украины.

Экстрадиция членов ЧВК Вагнера в соответствии с законодательством была одной из главных тем интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с Александром Лукашенко 5 августа.