А. Лукашенко: Идет гибридная война против Беларуси,  мы должны ждать пакостей с любой стороны

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Попытки дестабилизировать ситуацию в стране





Совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании





Собственная и общественная безопасность





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "После того как были задержаны не только боевики, почему-то весь фокус сместился на этих 33 несчастных человек. У нас же задержано по стране немало людей, которые (уже доказано) ставили перед собой прямую цель дестабилизации обстановки в Беларуси. Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки - все известно. До чудес иногда доходит. Все средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Но некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители. Я когда начинаю читать доклады, разобраться не могу. Но, что называется, сегодня меня осенило. Все в простом - деньги! Неважно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии, участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайповались на территории Беларуси. Я думаю, американцы сейчас начнут защищать их. Ничего подобного.



Деньги. Понимаете, деньги застилают глаза, позеленели от этих денег. Неважно, где и что. Кто платит - за того и пойду. Не расслабляйтесь. Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно любят - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, мы должны ждать пакостей с любой стороны. Поэтому опирайтесь на наших людей, на белорусов. Они сегодня, я нутром это чую, поняли, что они могут потерять страну. И вот это досрочное голосование, что люди валом пошли голосовать досрочно, говорит о том, что люди уцепились за этот кусок земли и его потерять не хотят".





А. Лукашенко: Идет гибридная война против Беларуси, мы должны ждать пакостей с любой стороны

Будем действовать на основании исключительно законов и очень важный нюанс - человечности





Генпрокуроров России и Украины пригласили в Минск для разбирательства с задержанными боевиками









Президент поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах





Мир и спокойствие Беларуси - вклад каждого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Идет гибридная война против Беларуси, мы должны ждать пакостей с любой стороны Главная электоральная кампания в Беларуси подходит к своему финалу, до выборов остаются три дня. Для любой страны это всегда непростой период. Но, будем говорить...

Главная электоральная кампания в Беларуси подходит к своему финалу, до выборов остаются три дня. Для любой страны это всегда непростой период. Но, будем говорить откровенно, в Беларуси нервный фон вокруг во многом создается искусственно. В ход идут технологии, информационное пространство заполонили фейки. Любой вымысел моментально тиражируется телеграм-каналами, другими соцсетями и мессенджерами. В интернете звучат призывы к травле, публикуются личные данные, потоком сыпятся оскорбления и угрозы. Как обезопасить людей, в том числе причастных к избирательной кампании, обсуждали сегодня на совещании у Президента. Состав участников логичен, в их числе милиция, прокуратура, Следственный комитет, КГБ, МЧС. Сейчас особенно важна скоординированность действий всех штабов безопасности. Людей нужно защитить, пресечь все попытки провокаций и массовых столкновений.Обсуждали сегодня и дело боевиков - задержание под Минском представителей частной военной компании и другие попытки дестабилизировать ситуацию в стране.Все подробности уЧто тут скажешь. Люди еще не оправились от всех бед пандемии, помним, как поначалу было тяжело морально. Такое же психологическое давление испытываешь от всего того негатива, который сейчас присутствует в информационном пространстве. Новый повод – избирательная кампания. Ладно, если бы поток шума так и оставался в интернете, но все чаще мы видим реальную угрозу безопасности.В последнее время совещания и многие тезисы президентского Послания касались фактических попыток дестабилизации ситуации в стране. Провокации, ложь и оскорбления в адрес всех ветвей власти, прямые угрозы сотрудникам избирательных комиссий, милиции. Стало понятно, нужны дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность в ближайшее время.Надо сказать, из-за последних событий люди стали более внимательно относиться к вопросу собственной и общественной безопасности. Задержание боевиков под Минском и сообщения о том, что где-то на территории нашей страны еще может орудовать преступная группа, нашли отклик среди белорусов. Люди небезразличны: звонят, обращают внимание на подозрительных незнакомцев, бесхозные предметы. Эти опасения не преувеличены. На днях Президент рассказал о том, что поступила информация о еще одном отряде, переброшенном на юг. Впрочем, это не единственные попытки в таком роде, направленные на дестабилизацию ситуации в стране.Накануне в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским наш Президент в том числе обсуждал вопрос задержанных боевиков. Некоторые из них участвовали в боевых действиях в Донбассе. Украинская прокуратура сейчас ведет расследование по данным фактам. Правоохранительные органы будут сотрудничать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.Чем ближе финал избирательной кампании, тем активней звучат призывы в интернете: собраться, выйти на улицу под видом якобы мирных акций. Все по технологии. Раздаются ценные указания: во сколько и где сбор, кому и что делать. Параллельно разворачивается целая стратегия, чтобы помешать работе избирательных комиссий и сотрудников, обеспечивающих порядок на участках.Обычно, идя по своим делам, на прогулку, в кино или на концерт многие и вовсе не задумываются о том, что прямо в эти минуты тысячи людей не имеют такой возможности. Наше достояние - мир и спокойствие - воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, набившее оскомину. Хотим ли мы сохранить наши величайшие ценности, зависит от решения каждого из нас.