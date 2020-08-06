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А. Лукашенко: Идет гибридная война против Беларуси, мы должны ждать пакостей с любой стороны

06.08.2020 21:28 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Главная электоральная кампания в Беларуси подходит к своему финалу, до выборов остаются три дня. Для любой страны это всегда непростой период. Но, будем говорить откровенно, в Беларуси нервный фон вокруг во многом создается искусственно. В ход идут технологии, информационное пространство заполонили фейки. Любой вымысел моментально тиражируется телеграм-каналами, другими соцсетями и мессенджерами. В интернете звучат призывы к травле, публикуются личные данные, потоком сыпятся оскорбления и угрозы. Как обезопасить людей, в том числе причастных к избирательной кампании,  обсуждали сегодня на совещании у Президента. Состав участников логичен, в их числе милиция, прокуратура, Следственный комитет, КГБ, МЧС.  Сейчас особенно важна скоординированность действий всех штабов безопасности. Людей нужно защитить, пресечь все попытки провокаций и массовых столкновений. 

Обсуждали сегодня и дело боевиков - задержание под Минском представителей частной военной компании и другие попытки дестабилизировать ситуацию в стране. 

Все подробности у Илоны Красутской. 


Попытки дестабилизировать ситуацию в стране


Что тут скажешь. Люди еще не оправились от всех бед пандемии, помним, как поначалу было тяжело морально. Такое же психологическое давление испытываешь от всего того негатива, который сейчас присутствует в информационном пространстве. Новый повод – избирательная кампания. Ладно, если бы поток шума так и оставался в интернете, но все чаще мы видим реальную угрозу безопасности. 


Совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании


В последнее время совещания  и многие тезисы президентского Послания касались фактических попыток дестабилизации ситуации в стране. Провокации, ложь и оскорбления в адрес всех ветвей власти, прямые угрозы сотрудникам избирательных комиссий, милиции. Стало понятно, нужны дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность в ближайшее время. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  "Все, кто оскорблял (и продолжает это  делать), запугивал (и продолжает это делать) государственных служащих, военнослужащих, членов избирательных комиссий, особенно подчеркиваю, работников вертикали власти должны быть привлечены к ответственности, как того требуют наши законы и Конституция. Я не единожды говорил о том, что у нас достаточно ресурсов для того, чтобы защитить людей государства, которые сегодня фактически бесплатно, безвозмездно работают на страну".


Собственная и общественная безопасность


Надо сказать, из-за последних событий люди стали более внимательно относиться к вопросу собственной и общественной безопасности. Задержание боевиков под Минском и сообщения о том, что где-то на территории нашей страны еще может орудовать преступная группа,  нашли отклик среди белорусов. Люди небезразличны: звонят, обращают внимание на подозрительных незнакомцев, бесхозные предметы. Эти опасения не преувеличены. На днях Президент рассказал о том, что поступила информация о еще одном отряде, переброшенном на юг. Впрочем, это не единственные попытки в таком роде, направленные на дестабилизацию ситуации в стране. 

А. Лукашенко: Идет гибридная война против Беларуси, мы должны ждать пакостей с любой стороны


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  "После того как были задержаны не только боевики, почему-то весь фокус сместился на этих 33 несчастных человек. У нас же задержано по стране немало людей, которые (уже доказано) ставили перед собой прямую цель дестабилизации обстановки в Беларуси. Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки - все известно. До чудес иногда доходит. Все средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Но некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители. Я когда начинаю читать доклады, разобраться не могу. Но, что называется, сегодня меня осенило. Все в простом - деньги! Неважно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии, участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайповались на территории Беларуси. Я думаю, американцы сейчас начнут защищать их. Ничего подобного.

Деньги. Понимаете, деньги застилают глаза, позеленели от этих денег. Неважно, где и что. Кто платит - за того и пойду. Не расслабляйтесь. Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно любят - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси,  мы должны ждать пакостей с любой стороны. Поэтому опирайтесь на наших людей, на белорусов. Они сегодня, я нутром это чую,  поняли, что они могут потерять страну. И вот это досрочное голосование, что люди валом пошли голосовать досрочно, говорит о том, что люди уцепились за этот кусок земли и его потерять не хотят".


А. Лукашенко: Идет гибридная война против Беларуси,  мы должны ждать пакостей с любой стороны

А. Лукашенко: Идет гибридная война против Беларуси, мы должны ждать пакостей с любой стороны


Накануне в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским наш Президент в том числе обсуждал вопрос задержанных боевиков. Некоторые из них участвовали в боевых действиях в Донбассе. Украинская прокуратура сейчас ведет расследование по данным фактам. Правоохранительные органы будут сотрудничать в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "У нас есть белорусские законы. Правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем. И это вам поручения - пригласите сюда Генерального прокурора Украины и Генерального прокурора Российской Федерации. Все же озабочены этой проблемой. Серьезная проблема. И положите между собой на стол международные договоры и соглашения, которые у нас с Российской Федерацией и с Украиной, и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже). Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей по расследованию: вот документы, вот информация - на стол. Вот втроем сидим - втроем решите. Если не приедут, вопрос решим мы без них. Если они так озабочены,  вы же видите… Аж ноют, пищат, кричат, что только не говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет.

Будем действовать на основании исключительно законов и очень важный нюанс - человечности

Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора. И мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектаклей ни политических, ни экономических. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, не надо нас пугать натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека".


Генпрокуроров России и Украины пригласили в Минск для разбирательства с задержанными боевиками


Чем ближе финал избирательной кампании, тем активней звучат призывы в интернете: собраться, выйти на улицу под видом якобы мирных акций. Все по технологии. Раздаются ценные указания: во сколько и где сбор, кому и что делать. Параллельно разворачивается целая стратегия, чтобы помешать работе избирательных комиссий и сотрудников, обеспечивающих порядок на участках. 


А. Лукашенко: Идет гибридная война против Беларуси, мы должны ждать пакостей с любой стороны


Президент поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. То же самое, что и по предыдущим вопросам. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. Естественно, в судах, если такие обращения туда поступят. В любом случае всем, кто будет голосовать, мы должны дать возможность сделать это спокойно, празднично, если хотите, не опасаясь нападок и вмешательств в личный выбор человека. Я очень внимательно мониторю ситуацию по голосованию. Достойно, красиво идут люди, никому не мешают. Мы должны обеспечить этот процесс. И чтоб уж особенно не темнить, тут некоторые продолжают людей звать на майдан 9 и 10 августа. Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему городу. Этого мы допустить не можем и не допустим".


Мир и спокойствие Беларуси - вклад каждого


Обычно, идя по своим делам, на прогулку, в кино или на концерт многие и вовсе не задумываются о том, что прямо в эти минуты тысячи людей не имеют такой возможности. Наше достояние -  мир и спокойствие -  воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, набившее оскомину. Хотим ли мы сохранить наши величайшие ценности, зависит от решения каждого из нас. 

 
Теги: Минск
 
 
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Главная электоральная кампания в Беларуси подходит к своему финалу, до выборов остаются три дня. Для любой страны это всегда непростой период. Но, будем говорить...
 
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