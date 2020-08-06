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А. Лукашенко: под IT-сектор мы создали новое образование

07.08.2020 14:28 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко  рассказал о синергетическом эффекте  развития IT – хнологий в Беларуси.  Об этом глава государства заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

- В Беларуси существуют уникальные условия для развития IT-сектора. Сколько это приносит государственному бюджету?  

- Вот представь: 2,5 миллиарда долларов у них доходов. Платят они, по-моему, 8 или 9 % всего лишь в бюджет налогов. Сейчас это приличная уже сумма на фоне других, но это большевыгода для самих айтишников. Но синергетический эффект колоссальный. К примеру, я вчера подчеркивал это, мы образование перевернули. Под айтишников совсем другое образование. Поэтому мы создали массу новых специальностей.По ядерной энергетике, по космосу, по биотехнологиям… Совершенно лицо преобразилось, внешний вид образования изменился.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко  рассказал о синергетическом эффекте  развития IT – хнологий в Беларуси.  Об этом глава государства заявил в интервью...
 
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