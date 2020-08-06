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А. Лукашенко: под IT-сектор мы создали новое образование
07.08.2020 14:28 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о синергетическом эффекте развития IT – хнологий в Беларуси. Об этом глава государства заявил в
- В Беларуси существуют уникальные условия для развития IT-сектора. Сколько это приносит государственному бюджету?
- Вот представь: 2,5 миллиарда долларов у них доходов. Платят они, по-моему, 8 или 9 % всего лишь в бюджет налогов. Сейчас это приличная уже сумма на фоне других, но это больше
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о синергетическом эффекте развития IT – хнологий в Беларуси. Об этом глава государства заявил в интервью...
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