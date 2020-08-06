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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: под IT-сектор мы создали новое образование Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о синергетическом эффекте развития IT – хнологий в Беларуси. Об этом глава государства заявил в интервью...

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о синергетическом эффекте развития IT – хнологий в Беларуси. Об этом глава государства заявил вДмитрию Гордону.- Вот представь: 2,5 миллиарда долларов у них доходов. Платят они, по-моему, 8 или 9 % всего лишь в бюджет налогов. Сейчас это приличная уже сумма на фоне других, но это большедля самих айтишников. Но синергетический эффект колоссальный. К примеру, я вчера подчеркивал это, мы образование перевернули. Под айтишников совсем другое образование. Поэтому мы создалиПо ядерной энергетике, по космосу, по биотехнологиям… Совершенно лицо преобразилось, внешний вид образования изменился.Читайте также: