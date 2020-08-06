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Провести выборы безопасно. Требования Президента, которые прозвучали на совещании с силовым блоком страны
06.08.2020 15:52 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTДестабилизации ситуации в Беларуси во время выборов государство не допустит! Сегодня Президент поставил задачи силовому блоку страны.
Обеспечение безопасности в период проведения электоральной кампании
Президент: Идет гибридная война против БеларусиЯсности требует громкое дело с задержаниями боевиков частной военной компании на территории нашей страны. Оперативная работа по выяснению всех обстоятельств ЧП продолжается. Президент настаивает: в любых решениях следует опираться на закон, а действовать - сообща с российскими и украинскими коллегами.
Президент о ЧП с боевиками: Политизации быть не должно
Президент также поручил Генпрокуратуре дать правовую оценку инициативам альтернативного подсчета голосов в день выборов, чтобы в дальнейшем предупредить возможные провокации в обществе. А МВД - активнее взаимодействовать с населением, чтобы выявлять провокаторов и других подозрительных лиц, призывающих к беспорядкам. Майдана в Беларуси не допустят, заключил Президент.
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Провести выборы безопасно. Требования Президента, которые прозвучали на совещании с силовым блоком страны
Дестабилизации ситуации в Беларуси во время выборов государство не допустит! Сегодня Президент поставил задачи силовому блоку страны. Обеспечение безопасности...
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