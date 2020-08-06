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Обеспечение безопасности в период проведения электоральной кампании

Президент: Идет гибридная война против Беларуси

Президент о ЧП с боевиками: Политизации быть не должно

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Провести выборы безопасно. Требования Президента, которые прозвучали на совещании с силовым блоком страны Дестабилизации ситуации в Беларуси во время выборов государство не допустит! Сегодня Президент поставил задачи силовому блоку страны. Обеспечение безопасности...

Дестабилизации ситуации в Беларуси во время выборов государство не допустит! Сегодня Президент поставил задачи силовому блоку страны.в случае необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности на финише электоральной гонки. Это касается и избирателей, и тех, кто организует работу избиркомов. Нужно создать спокойную атмосферу на участках, без нападок и провокаций, отметил Глава государства. В стране стартовало досрочное голосование, и текущая ситуация требует всесторонней оценки. Нынешняя политическая кампания проходит в условиях чрезвычайного давления. Главным образом - на информационном поле. Политтехнологии, применяемые в том числе в интернете, угрожают суверенитету и независимости. И отпор должен быть соответствующим! Все силы следует направить на недопущение раскола страны. А причастных к незаконным методам борьбы накажут по всей строгости.Ясности требует громкое дело с задержаниями боевиков частной военной компании на территории нашей страны. Оперативная работа по выяснению всех обстоятельств ЧП продолжается. Президент настаивает: в любых решениях следует опираться на закон, а действовать - сообща с российскими и украинскими коллегами.Президент также поручил Генпрокуратуре дать правовую оценку инициативам альтернативного подсчета голосов в день выборов, чтобы в дальнейшем предупредить возможные провокации в обществе. А МВД - активнее взаимодействовать с населением, чтобы выявлять провокаторов и других подозрительных лиц, призывающих к беспорядкам. Майдана в Беларуси не допустят, заключил Президент.