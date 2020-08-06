ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

А. Лукашенко: Справедливость - это основа того, что пытаюсь делать

07.08.2020 13:04 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Президент Беларуси в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону поделился воспоминаниями о Борисе Елицине   и рассказал об отношениях с  Владимиром Путиным. 

- Михаил Сергеевич Горбачев говорил мне, что во время ратификации Беловежских соглашений в Верховном Совете СССР он сказал - все предали. Коммунисты все предали. Один Лукашенко голосовал против ратификации Беловежских соглашений.

- Я, во-первых, был патриотом, а во-вторых, это убеждение мое. Я любил свою страну. Я считал, что Советский Союз - это государство, которое стабилизировало мир. Я же международником был и искренне убеждал людей, что это так.

Я видел кадры видео и фото Ваших встреч с Ельциным. Два огромных таких мужика, очень похожих фактурно. У Вас хорошие отношения были с ним?

- Очень хорошие. Если бы его отдельные кадры не сталкивали с того пути, по которому мы шли, мы могли бы сделать больше. В силу определенных обстоятельств, вы знаете каких, Бориса Николаевича обычно пичкали другой информацией, давали камеру, и он иногда мог рубануть. Помните случай Шеремета, провокацию эту на границе. Это же спланировано было, мы это видели. И в заключение Ельцину Борис Березовский, потом мой старый друг,  говорит: "Вы скажите ему вот это". И Ельцин мне: ! 08-50Шеремета пусть отпустят". Знаете, конечно, это влияло негативно на наши отношения. Но это было сказано и забыто. Вот он сказал, Ельцин, и через минуту он забыл. Встречаясь с ним, мы с ним всегда были на ты по его требованию.

Вот случай я помню. Собираемся, Чубайс, правительство. Своеобразное было правительство, мне с ними было непросто, потому что мы были разными. И как-то они на Беларусь наехали в очередной раз по ценам, по поставкам энергоносителей,  тогда бартер там процветал со всех сторон. Я приехал в Кремль, мы вели переговоры -  в узком кругу общая встреча. Обсуждаем вопросы, а я всегда в карман за словом не полезу, говорю: "Борис Николаевич, ну что это за поведение ваших подчиненных?" Я вижу,  все сидят, Чубайс сразу пятнами пошел фиолетовыми. Я говорю: "Мы же с вами договорились. Почему наши договоренности кто-то ревизирует и меняет?" Он: "А в чем дело?" Я ему начинаю рассказывать про ценообразование, про поставки взаимные и прочее. Он сидит: "Беларусь обижаете? Не годится, товарищ Чубайс". До сих пор я помню эту фразу.

- Класс!

- Через час все было возвращено к тому, как мы с ним договорились. Все вопросы были разрешены. И у него ко всем республикам было такое отношение. Он считал, что он старший, он должен поддержать, он должен помочь.

- Это правда, что Ваши отношения с Путиным изначально не сложились и все эти годы остаются такими напряженными?

- Если я скажу, что неправда, это будет несвойственно моему стилю. Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности. Я ему недавно говорю (карты эти и интеграция): "Слушай,   мы не вечные, мы же с тобой на излете. Рано или поздно мы с тобой уйдем,  наша задача сейчас -  оставить после себя то, за что нам те, которые придут, скажут спасибо - наши дети". Такой был пассаж и такие рассуждения. И я ему говорю: "Не надо давить ни на меня, ни на белорусов". Он меня прервал и говорит: "Слушай, Саша, неужели ты думаешь, что я позволю себе на тебя давить? Я же знаю, если на тебя надавить, все будет наоборот. Бесперспективно и бесполезно". Это его была фраза. И он это сказал искренне. Человек же может ну просто сказать, а тут такой был разговор, что это было сказано искренне. У него не было попыток на меня надавить, он понимал. И это правда, давить на меня бесполезно. Я всегда пойду на компромисс, если это касается меня лично, еще чего-то.

- Но до определенной черты.

- Но если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость -  это основа того, что пытаюсь делать. Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли - Беларусь, все, это все.

- Но если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость -  это основа того, что пытаюсь делать. Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пяточек этой земли - Беларусь, все, это все.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону поделился воспоминаниями о Борисе Елицине   и рассказал об отношениях с  Владимиром...
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко: Идет гибридная война против Беларуси, мы должны ждать пакостей с любой стороны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика