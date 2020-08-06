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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: Справедливость - это основа того, что пытаюсь делать Президент Беларуси в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону поделился воспоминаниями о Борисе Елицине и рассказал об отношениях с Владимиром...

Президент Беларуси вподелился воспоминаниями о Борисе Елицине и рассказал об отношениях с Владимиром Путиным.- Я, во-первых, был патриотом, а во-вторых, это убеждение мое. Я любил свою страну. Я считал, что Советский Союз - это государство, которое стабилизировало мир. Я же международником был и искренне убеждал людей, что это так.- Очень хорошие. Если бы его отдельные кадры не сталкивали с того пути, по которому мы шли, мы могли бы сделать больше. В силу определенных обстоятельств, вы знаете каких, Бориса Николаевича обычно пичкали другой информацией, давали камеру, и он иногда мог рубануть. Помните случай Шеремета, провокацию эту на границе. Это же спланировано было, мы это видели. И в заключение Ельцину Борис Березовский, потом мой старый друг, говорит: "Вы скажите ему вот это". И Ельцин мне: ! 08-50Шеремета пусть отпустят". Знаете, конечно, это влияло негативно на наши отношения. Но это было сказано и забыто. Вот он сказал, Ельцин, и через минуту он забыл. Встречаясь с ним, мы с ним всегда были на ты по его требованию.Вот случай я помню. Собираемся, Чубайс, правительство. Своеобразное было правительство, мне с ними было непросто, потому что мы были разными. И как-то они на Беларусь наехали в очередной раз по ценам, по поставкам энергоносителей, тогда бартер там процветал со всех сторон. Я приехал в Кремль, мы вели переговоры - в узком кругу общая встреча. Обсуждаем вопросы, а я всегда в карман за словом не полезу, говорю: "Борис Николаевич, ну что это за поведение ваших подчиненных?" Я вижу, все сидят, Чубайс сразу пятнами пошел фиолетовыми. Я говорю: "Мы же с вами договорились. Почему наши договоренности кто-то ревизирует и меняет?" Он: "А в чем дело?" Я ему начинаю рассказывать про ценообразование, про поставки взаимные и прочее. Он сидит: "Беларусь обижаете? Не годится, товарищ Чубайс". До сих пор я помню эту фразу.- Через час все было возвращено к тому, как мы с ним договорились. Все вопросы были разрешены. И у него ко всем республикам было такое отношение. Он считал, что он старший, он должен поддержать, он должен помочь.- Если я скажу, что неправда, это будет несвойственно моему стилю. Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности. Я ему недавно говорю (карты эти и интеграция): "Слушай, мы не вечные, мы же с тобой на излете. Рано или поздно мы с тобой уйдем, наша задача сейчас - оставить после себя то, за что нам те, которые придут, скажут спасибо - наши дети". Такой был пассаж и такие рассуждения. И я ему говорю: "Не надо давить ни на меня, ни на белорусов". Он меня прервал и говорит: "Слушай, Саша, неужели ты думаешь, что я позволю себе на тебя давить? Я же знаю, если на тебя надавить, все будет наоборот. Бесперспективно и бесполезно". Это его была фраза. И он это сказал искренне. Человек же может ну просто сказать, а тут такой был разговор, что это было сказано искренне. У него не было попыток на меня надавить, он понимал. И это правда, давить на меня бесполезно. Я всегда пойду на компромисс, если это касается меня лично, еще чего-то.- Но до определенной черты.- Но если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость - это основа того, что пытаюсь делать. Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пятачок этой земли - Беларусь, все, это все.- Но если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость - это основа того, что пытаюсь делать. Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, мой пяточек этой земли - Беларусь, все, это все.