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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко рассказал демократичности предстоящих выборов Один из вопросов в интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону касался предстоящих президентских выборов в...

Один из вопросовПрезидента Беларуси Александра Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону касался предстоящих президентских выборов в Беларуси.- Банально скажу, но иначе не скажешь: закон для всех одинаков. Если кто-то (а такие есть и немало, раньше было больше, сейчас меньше) считает, что я их бросил, и это политически мотивированный этот деятель, он один - Бабарико, мы открыты. Мы показали всем иностранцам материалы. Мы показали, чем занимался газпромовский банк, как финансировал предвыборную кампанию, как были через премиальные выплаты заплачены 5 000 работников банка, чтобы их привлечь в качестве волонтеров и членов штаба подписи собирать и прочее. Все-все-все. Ну а потом, кто сомневается в том, что он не предоставил декларацию. Это же важно, ты идешь в Президенты, предоставь точную декларацию. Он не указал собственность зарубежную, не указал свои доходы во многом. Он не платил налоги. Т. е. к нему по закону огромное количество вопросов. У нас, может быть, и в Украине это характерно, если ты хочешь избежать как-то уголовной ответственности за свои преступления, надо пойти в политику, тогда будешь политическим заключенным, вот это у нас тренд. Это давно. Поэтому, скорее всего, он туда и влез. Никакой он не президент, Дима. И ты понимаешь, и он это понимает. А теперь он политический заключенный, а не будет политического, потому что все документы мы подготовили. Интерпол. Украина? Пожалуйста, специалисты. Пожалуйста, вам документы. Полякам, россиянам. Даже россиянам и американцам. Пожалуйста-пожалуйста, документы. Оцените, он политический узник или нет? И волна схлынула.- И так, и не так. Во-первых, я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был Президентом. Хотелось бы не хотеть. Почему? Потому что они не знают, а другие будут податливее, а другие будут лучше, чем Лукашенко? У них есть сомнения. Что абсолютно точно, это наклонить, поставить хотя бы на одно колено и сделать более податливым.- Абсолютное.- Больше чем финансируются. Там огромные деньги закачаны через Газпром. Порой даже Газпром и не знал, какие деньги расходуются на эти выборы.- Знаете, я о ней, клянусь вам, практически ничего не думаю, кроме одного: мне ее просто жаль. Она не вскочила, ее просто впихнули в эту ячейку.- Штабы. Вот эти люди, которые сидят в штабах Бабарико, Цепкало и у нее самой. На что они рассчитывают? Ну вот представьте, они же прекрасно видят статью за свои правонарушения и понимают, сколько им придется отсидеть. Поэтому брошены все деньги, которые мы даже еще не нашли, на то, чтобы крутить это. Интернет, вы видите, что происходит, но там же бесплатно ничего не бывает. Вы это должны понимать. И в острый период электоральный всегда платят больше. Думаю, вы с этим тоже сталкивались не один раз. Поэтому это огромные деньги: поездки, разъезды, приглашение артистов.- Вы посмотрите, вот многотысячные митинги. Вы были на ее митинге? А все говорят - многотысячные.- Правильно! Хотите, я Вам сейчас, да что я Вам говорю, Вы сейчас здесь можете сделать такую картинку, что все ахнут. Поэтому вот эти многотысячные - это, знаете, кавычки нужно поставить. Это, во-первых. Во-вторых, ну да, люди приходят. Слушайте, три женщины, а чего они хотят, а что за трехголовый змей? У нас это в диковинку, это же не в Украине. Такого никогда не было. Люди идут, а там еще артист какой-то известный приехал. Выйдет споет. Ну, люди идут посмотреть.Читайте также: