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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А.Лукашенко: у нас нет олигархов, и при мне их не будет Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - В Беларуси, говорят, нет олигархов. И когда кто-то...

Об этом глава государства Александр Лукашенко заявилукраинскому журналисту Дмитрию Гордону.- Правда. У нас нет олигархов, и при мне их не будет. Власть властью, бизнес бизнесом. У нас очень жестокая система борьбы с, как я вчера сказал. Поэтому олигархов быть не может. Они равноприближены к власти настолько, насколько равноудалены.Читайте также: