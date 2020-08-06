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А.Лукашенко: у нас нет олигархов, и при мне их не будет
07.08.2020 14:28 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОб этом глава государства Александр Лукашенко заявил
- В Беларуси, говорят, нет олигархов. И когда кто-то пытался поставить себя выше государства, Вы быстро указывали ему его место. Это действительно так?
- Правда. У нас нет олигархов, и при мне их не будет. Власть властью, бизнес бизнесом. У нас очень жестокая система борьбы с
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Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - В Беларуси, говорят, нет олигархов. И когда кто-то...
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