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А.Лукашенко: у нас нет олигархов, и при мне их не будет

07.08.2020 14:28 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 

- В Беларуси, говорят, нет олигархов. И когда кто-то пытался поставить себя выше государства, Вы быстро указывали ему его место. Это действительно так? 

- Правда. У нас нет олигархов, и при мне их не будет. Власть властью, бизнес бизнесом. У нас очень жестокая система борьбы с коррупцией, суровая система, как я вчера сказал. Поэтому олигархов быть не может. Они равноприближены к власти настолько, насколько равноудалены. 
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Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.  - В Беларуси, говорят, нет олигархов. И когда кто-то...
 
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