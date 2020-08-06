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А. Лукашенко: мир развивается к лучшему и народы сами выведут нас к лучшему
07.08.2020 14:28 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТакое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту
- Я очень хочу как человек, который искренне любит Беларусь, и у нас в Украине, поверьте, все любят Беларусь, у меня старший сын на четверть белорус, я очень хочу, чтобы в Беларуси было все спокойно, чтобы не стреляли, чтобы никто эту прекрасную землю не захватывал, никто не покушался на нее. В моем понимании залог стабильной Украины - это в том числе и стабильная Беларусь.
- Вы абсолютно правы. Я тоже так считаю. Если в Беларуси будет спокойно, быстрее и в Украину придут мир и спокойствие. Если нас здесь перевернут, то нам несладко и Украине будет от этого не лучше. Как минимум.
- Скажите, хорошо будет?
- Будет! Я в это верю. Искренне верю. Я уверен. Знаете почему? Все-таки мир развивается от плохого к лучшему. Бывают и падения, и войны, и прочее, но все равно мир развивается к лучшему и народы сами выведут нас к лучшему. Наш народ, украинский, россияне - мы нигде не денемся. И без Лукашенко, и без Путина, и без Зеленского все равно выведут.
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Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - Я очень хочу как человек, который искренне...
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