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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко: мир развивается к лучшему и народы сами выведут нас к лучшему Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. - Я очень хочу как человек, который искренне...

Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту- Вы абсолютно правы. Я тоже так считаю. Если в Беларуси будет спокойно, быстрее и в Украину придут мир и спокойствие. Если нас здесь перевернут, то нам несладко и Украине будет от этого не лучше. Как минимум.- Будет! Я в это верю. Искренне верю. Я уверен. Знаете почему? Все-таки мир развивается от плохого к лучшему. Бывают и падения, и войны, и прочее, но все равно мир развивается к лучшему и народы сами выведут нас к лучшему. Наш народ, украинский, россияне - мы нигде не денемся. И без Лукашенко, и без Путина, и без Зеленского все равно выведут.