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А. Лукашенко: мир развивается к лучшему и народы сами выведут нас к лучшему

07.08.2020 14:28 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

 Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Я  очень хочу как человек, который искренне любит Беларусь, и у нас в Украине, поверьте, все любят Беларусь, у меня старший сын на четверть белорус, я очень хочу, чтобы в Беларуси было все спокойно, чтобы не стреляли, чтобы никто  эту прекрасную землю не захватывал, никто не покушался на нее. В моем понимании залог стабильной Украины - это в том числе и стабильная Беларусь.

-  Вы абсолютно правы. Я тоже так считаю. Если в Беларуси будет спокойно, быстрее и в Украину придут мир и спокойствие. Если нас здесь перевернут, то нам несладко и Украине будет от этого не лучше. Как минимум.

-  Скажите, хорошо будет?

-  Будет! Я в это верю. Искренне верю. Я уверен. Знаете почему? Все-таки мир развивается от плохого к лучшему. Бывают и падения, и войны, и прочее, но все равно мир развивается к лучшему и народы сами выведут нас к лучшему. Наш народ, украинский, россияне - мы нигде не денемся. И без Лукашенко, и без Путина, и без Зеленского все равно выведут.

 
 
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 Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. -  Я  очень хочу как человек, который искренне...
 
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