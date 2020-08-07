Лукашенко: Коля мой никогда, наверное, не будет президентом

Источник материала: Виртуальный Брест

Николай Лукашенко «оппозиционно настроенный человек», у него твердый характер, нет мании величия, нет интереса к политике и есть склонность к наукам. А еще это «самое родное, что сегодня есть» у Александра Лукашенко. Об этом президент Беларуси рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Фото: Reuters

«Оппозиционно настроенный человек»

Журналист поинтересовался, затронула ли семью Лукашенко проблема отцов и детей.

— Ну да, я это уже чувствую, потому что он у меня такой оппозиционно настроенный человек. Он Гордона знает вдоль и поперек.

По словам Лукашенко, его младший сын хорошо разбирается в мессенджерах и «ему лапшу на уши не повесишь». А еще у него случаются размолвки с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт.

— О-о, расскажи когда-нибудь. Она боится с ним разговаривать по телефону. Ей со мной проще поговорить, чем с Колей. И притом по существу.

«Это не потому, что я их воспитывал так»

По словам Александра Лукашенко, его старшие сыновья постоянно общаются с младшим. Однако их характеры различаются.

— Коля — это кремень. Это как отец. А старший и средний — они очень мягкие, порядочные очень люди. И Коля для них — это родное, как и для Коли эти дети. Мне в этом плане повезло, и никогда не было каких-то разногласий.

Он особенный ребенок. Таких в мире больше нет. К моему счастью, Господь наделил его, ну, наверное, нормальными мозгами. Он спортсмен хороший. Он прекрасно играет на пианино, музыкальную школу заканчивает в этом году. Притом ответственно это делает. Он внешне такой… Метр девяносто два, по-моему, уже… Он уже на три-четыре сантиметра, пять даже, выше меня. Понимаете, спасибо Господу, у него нет этой мании величия. Он поможет, он там поднесет, поддержит.

— Как вы этого добились?

— Я не добивался, я же говорю, благодаря Господу так вот получилось. Он боится сделать что-то не так, про отца плохо скажет. Ну, это он у старших научился. Вы же моих детей нигде не видите? Это закон! Они не должны на глаза лезть никому. Дети президента не должны «распальцованно» ходить.

— Ошибка Виктора Федоровича [Януковича].

— Да, это один из плохих примеров. Но это не потому, что я их воспитывал так. Они… Они белорусы, понимаешь? А у белорусов напоказ не принято делать.

Фото: Reuters

«Коля мой никогда, наверное, не будет президентом»

— Вы готовите Колю в преемники?

— Нет, нет, Коля мой никогда, наверное, не будет президентом.

— И вы не хотели бы, чтобы он стал?

— Нет, я не хочу. Слушай, ну у нас иногда заходят разговоры. Пишут же везде, пишут, поэтому заходят разговоры. Средний у меня спортом занимался и занимается. Старший сейчас в Национальном олимпийском комитете занимается. Он же и помощник президента.

«Не-не-не, пап», — цитирует Лукашенко сына Виктора. — «Вот я до выборов я тебе поработаю, вот это сделаю… Нет, я не хочу госслужбу, нет, я не хочу там работать больше».

А Коля… Особенно поездил со мной в это время, в предвыборную кампанию. Побывал со мной на встречах с активом. Я же с толпой особо не встречался с людьми, а с активом. Я заметил: он другим стал ребенком. Он повзрослел, он увидел всю эту грязь. Ни в коем случае!

«Я не очень его поддерживаю, если он будет заниматься наукой»

Президент считает сына очень способным.

— И потом опять же Бог помог — он способный парень! Химия и биология! Я никогда не думал! У меня единственная четверка была в школе по химии. А для него — биология, химия — это все. Он разбирается. Он в школе, в деревенской школе, выучил иностранный язык! Он мне переводит.

Лукашенко вспомнил историю, как в Китае встретил президента Пакистана. Тот с ним заговорил, но из-за сильного акцента переводчик не смог разобрать английский высокопоставленного пакистанца.

— И Коля начал мне переводить с английского этого пакистанца. Потом подходит мой переводчик профессиональный из МИДа и глаза на лоб: «Я не все понимаю, что говорит этот президент. А он — спокойно переводит».

Лукашенко рассказал, что у Николая «крен» к профессиональному занятию наукой. И президент «не очень поддерживает» сына в этом.

— Я смотрю, у него какой-то крен. Я не очень его поддерживаю, если он будет заниматься наукой. Не очень. Мне в свое время предложили заняться наукой по окончании вуза. Я сказал «не-не-не». Я с отличием закончил, не хочу больше никакой науки. Потому что я знаю, что это тяжелейший труд, если заниматься. А он к этому склонен.

Гордон поинтересовался, может ли Николай просто подойти к отцу, обнять и сказать: «Папа, я тебя люблю».

— Ты что, он придет, ко мне на колено сядет. Это мой ребенок, ты что? Я его вынянчил на собственных руках вот из-под плинтуса. Ты даже не представляешь, какие у нас отношения. Это самое родное, что у меня сегодня есть. Поэтому это даже не обсуждается. У нас нет таких холодных отношений — самые теплые, родные отношения.