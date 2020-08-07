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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление Президенту Кот-д’Ивуара Алассану Драману Уаттаре Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем независимости. Глава...

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем независимости. Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем расширении взаимодействия с Кот-д’Ивуаром в торговой и гуманитарной отраслях."В сегодняшних обстоятельствах мы должны сохранить устойчивую динамику, которая наблюдается в двусторонних отношениях в последние годы", - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко предложил обсудить на правительственном уровне вопросы поставок в Кот-д’Ивуар машин, оборудования и сельскохозяйственной продукции отечественного производства.