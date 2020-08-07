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Поздравление Президенту Кот-д’Ивуара Алассану Драману Уаттаре

07.08.2020 12:50 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем независимости. Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем расширении взаимодействия с Кот-д’Ивуаром в торговой и гуманитарной отраслях.
"В сегодняшних обстоятельствах мы должны сохранить устойчивую динамику, которая наблюдается в двусторонних отношениях в последние годы", - подчеркнул белорусский лидер. Александр Лукашенко предложил обсудить на правительственном уровне вопросы поставок в Кот-д’Ивуар машин, оборудования и сельскохозяйственной продукции отечественного производства.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем независимости. Глава...
 
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