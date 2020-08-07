|
Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным
07.08.2020 16:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Он прошел по инициативе российского Президента. Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов - противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с инфекцией. Также предметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.
Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси
В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Он прошел по инициативе российского Президента. Помимо...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)