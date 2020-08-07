Источник материала: БT





Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Он прошел по инициативе российского Президента. Помимо...

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным. Он прошел по инициативе российского Президента. Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов - противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с инфекцией. Также предметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.В этой связи было подчеркнуто стремление вместе самым серьезным образом разобраться в ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.