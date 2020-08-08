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Задержание российских боевиков - афера третьей страны?

08.08.2020 13:56 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Задержание 33 российских граждан является заказной провокацией третьей страны, направленной на осложнение белорусско-российских отношений.

Об этом заявил посол РР в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Текст заявления размещен на сайте посольства.

Он сообщил, что 6-7 августа консулы российского посольства в Беларуси встретились с задержанными гражданами РФ, которые по-прежнему не понимают причин своего задержания и обвинений в подготовке к организации массовых беспорядков.

По словам Мезенцева, появились убедительные факты, которые говорят о готовящейся провокации, нацеленной на осложнение отношений между Беларусью и Россией.

Посол считает, что «в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители "прямолинейно" и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами».

Мезенцев убежден, что результаты проверки СК России покажут, что афера, в которую были втянуты российские граждане, была заказная. «Акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», - утверждает посол.

По его мнению, «справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой».

Мезенцев заявил также, что российская сторона не позволит себе шагов, которые приведут к нарушению закона и росту напряженности в «братской Беларуси, особенно в предвыборный период».

Напомним, 29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось, что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера.

На совещании по вопросам безопасности избирательной кампании 6 августа Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины в Беларусь для окончательного решения вопроса о задержанных российских гражданах,

Потом стало известно, что российских боевиков обвиняют в терроризме, а также связывают с задержанными политиками и оппонентами Лукашенко на выборах.

Экстрадиция членов ЧВК Вагнера в соответствии с законодательством была одной из главных тем интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с белорусским президентом 5 августа. Тогда, по словам Гордона, Лукашенко дал зеленый свет на экстрадицию боевиков.

 
 
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Задержание 33 российских граждан является заказной провокацией третьей страны, направленной на осложнение белорусско-российских отношений. Об этом заявил посол...
 
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