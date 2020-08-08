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Задержание российских боевиков - афера третьей страны?
08.08.2020 13:56 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержание 33 российских граждан является заказной провокацией третьей страны, направленной на осложнение белорусско-российских отношений.
Об этом заявил посол РР в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Текст заявления
Он сообщил, что 6-7 августа консулы российского посольства в Беларуси встретились с задержанными гражданами РФ, которые по-прежнему не понимают причин своего задержания и обвинений в подготовке к организации массовых беспорядков.
По словам Мезенцева, появились убедительные факты, которые говорят о готовящейся провокации, нацеленной на осложнение отношений между Беларусью и Россией.
Посол считает, что «в сложившихся обстоятельствах белорусские правоохранители "прямолинейно" и жестко отреагировали на нахождение этой группы на территории республики, не имея всей полноты информации, и, к сожалению, вне взаимодействия с российскими коллегами».
Мезенцев убежден, что результаты проверки СК России покажут, что афера, в которую были втянуты российские граждане, была заказная. «Акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», - утверждает посол.
По его мнению, «справедливым и обоснованным в данной ситуации будет скорое освобождение россиян и предоставление им возможности вернуться домой».
Мезенцев заявил также, что российская сторона не позволит себе шагов, которые приведут к нарушению закона и росту напряженности в «братской Беларуси, особенно в предвыборный период».
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Задержание 33 российских граждан является заказной провокацией третьей страны, направленной на осложнение белорусско-российских отношений. Об этом заявил посол...
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