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Миссия наблюдателей от МПА СНГ встретилась с руководством Палаты представителей
08.08.2020 16:05 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ посетила нижнюю палату парламента. На встрече с зампредом Палаты представителей Национального собрания Владимиром Мицкевичем наблюдатели отметили, что уже проверили избирательное законодательство на предмет соответствия международным стандартам. Юридическое заключение передано белорусской стороне. Также обсудили и вопросы организационного взаимодействия миссии с властями Беларуси.
Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета МПА СНГ: "Конечно, очень нравится, как тут все организовано по доступной среде, по возможности голосования досрочного. Это достаточно удобно для многих жителей. На сегодняшний день наши эксперты проверили большое количество участков в городах и областях. И на сегодняшний день не подтверждено ни одного нарушения".
Также группа международных наблюдателей проведет сегодня встречу с представителями БРСМ, "Белой Руси" и Федерации профсоюзов. Стороны обсудят актуальные вопросы предстоящей работы общественных организаций по наблюдению за выборами Президента Беларуси.
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Сегодня миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ посетила нижнюю палату парламента. На встрече с зампредом Палаты представителей Национального собрания Владимиром...
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