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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Миссия наблюдателей от МПА СНГ встретилась с руководством Палаты представителей Сегодня миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ посетила нижнюю палату парламента. На встрече с зампредом Палаты представителей Национального собрания Владимиром...

Сегодня миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ посетила нижнюю палату парламента. На встрече с зампредом Палаты представителей Национального собрания Владимиром Мицкевичем наблюдатели отметили, что уже проверили избирательное законодательство на предмет соответствия международным стандартам. Юридическое заключение передано белорусской стороне. Также обсудили и вопросы организационного взаимодействия миссии с властями Беларуси.Также группа международных наблюдателей проведет сегодня встречу с представителями БРСМ, "Белой Руси" и Федерации профсоюзов. Стороны обсудят актуальные вопросы предстоящей работы общественных организаций по наблюдению за выборами Президента Беларуси.