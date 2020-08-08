ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Миссия наблюдателей от МПА СНГ встретилась с руководством Палаты представителей

08.08.2020 16:05 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ посетила нижнюю палату парламента. На встрече с зампредом Палаты представителей Национального собрания Владимиром Мицкевичем  наблюдатели отметили, что уже проверили избирательное законодательство на предмет соответствия международным стандартам. Юридическое заключение передано белорусской стороне. Также обсудили и вопросы организационного взаимодействия миссии с властями Беларуси.

Дмитрий Кобицкий, генеральный секретарь Совета МПА СНГ: "Конечно, очень нравится, как тут все организовано по доступной среде, по возможности голосования досрочного. Это достаточно удобно для многих жителей. На сегодняшний день наши эксперты проверили большое количество участков в городах и областях. И на сегодняшний день не подтверждено ни одного нарушения".

Также группа международных наблюдателей проведет сегодня встречу с представителями БРСМ, "Белой Руси" и Федерации профсоюзов. Стороны обсудят актуальные вопросы предстоящей работы общественных организаций по наблюдению за выборами Президента Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня миссия Межпарламентской ассамблеи СНГ посетила нижнюю палату парламента. На встрече с зампредом Палаты представителей Национального собрания Владимиром...
 
Новости дня
Новости политики
 
Задержание российских боевиков - афера третьей страны?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика