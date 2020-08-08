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Миссия наблюдателей от МПА СНГ - важный элемент осуществления международного мониторинга выборов
08.08.2020 13:18 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРабота миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ - важный элемент осуществления международного мониторинга выборов. Ее участие стало доброй традицией в Беларуси. Об этом заявила Наталья Кочанова на встрече с международной делегацией наблюдателей из стран Содружества. По словам главы Совета Республики, на территории Беларуси по состоянию на 7 августа аккредитовано 248 иностранных наблюдателей по линии СНГ и дипломатического корпуса и почти 50 тысяч национальных наблюдателей, в том числе - от политических партий и общественных объединений.
Олег Мельниченко, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ: "Мы прибыли для наблюдения по приглашению белорусской стороны. На сегодняшний день по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ аккредитовано 52 международных наблюдателя. Наблюдение ведется как в городе Минске, так и на всей территории республики".
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Работа миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ - важный элемент осуществления международного мониторинга выборов. Ее участие стало доброй традицией в...
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