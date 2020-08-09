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За ходом избирательного процесса следят 248 международных наблюдателей
09.08.2020 08:50 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЗа ходом избирательного процесса следят наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на участках находятся представители дипломатического корпуса. Всего 248 международных наблюдателей. За ходом выборов следят и более 48 000 национальных наблюдателей.
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За ходом избирательного процесса следят наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на участках находятся...
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