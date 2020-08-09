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Наблюдатели о работе комиссий
09.08.2020 10:10 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНаблюдатели следят за тем, как организуется работа комиссий и все ли соответствует международным нормам избирательного права.
Дмитрий Кобицкий, международный наблюдатель от МПА СНГ
Иван Мушкет, международный наблюдатель от МПА СНГ (видео).
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Наблюдатели следят за тем, как организуется работа комиссий и все ли соответствует международным нормам избирательного права. Дмитрий Кобицкий, международный...
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