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Прямое включение с участка для голосования в Бресте

09.08.2020 08:50 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 9 августа 2020 года, в Беларуси проходит основной день голосования по выборам Президента нашей страны.

Прямое включение с участка для голосования в Бресте

видео - СБ Беларусь Сегодня:

9 августа — основной день голосования на выборах Президента Беларуси.

Прямое включение с участка для голосования в Бресте

Глава государства избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей.

Глава государства считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.

Прямое включение с участка для голосования в Бресте

Прямое включение с участка для голосования в Бресте

Прямое включение с участка для голосования в Бресте Прямое включение с участка для голосования в Бресте Прямое включение с участка для голосования в Бресте Прямое включение с участка для голосования в Бресте Прямое включение с участка для голосования в Бресте
Прямое включение с участка для голосования в Бресте Прямое включение с участка для голосования в Бресте Прямое включение с участка для голосования в Бресте Прямое включение с участка для голосования в Бресте Прямое включение с участка для голосования в Бресте

Прямое включение с участка для голосования в Бресте

 
 
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  Сегодня, 9 августа 2020 года, в Беларуси проходит основной день голосования по выборам Президента нашей страны. видео - СБ Беларусь Сегодня: 9 августа — основной...
 
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