Прямое включение с участка для голосования в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 9 августа 2020 года, в Беларуси проходит основной день голосования по выборам Президента нашей страны.





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9 августа — основной день голосования на выборах Президента Беларуси.





Глава государства избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей.

Глава государства считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.