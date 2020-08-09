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Прямое включение с участка для голосования в Бресте
09.08.2020 08:50 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 9 августа 2020 года, в Беларуси проходит основной день голосования по выборам Президента нашей страны.
видео - СБ Беларусь Сегодня:
9 августа — основной день голосования на выборах Президента Беларуси.
Глава государства избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей.
Глава государства считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.
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