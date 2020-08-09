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Последняя информация от Центризбиркома
09.08.2020 11:03 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВся оперативная информация о ходе голосования и явке избирателей поступает в Центризбирком.
Там работает наша мобильная студия. На прямой связи со студией Светлана Лукьянюк.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов (видео).
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Вся оперативная информация о ходе голосования и явке избирателей поступает в Центризбирком. Там работает наша мобильная студия. На прямой связи со студией...
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