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Прямое включение видеотрансляции из ЦИК
09.08.2020 11:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрямое включение видеотрансляции из ЦИК (пресс-конференция Л. М. Ермошиной). Председатель Центризбиркома озвучила цифры явки на 10:00 на выборах Президента Республики Беларусь.
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Прямое включение видеотрансляции из ЦИК (пресс-конференция Л. М. Ермошиной). Председатель Центризбиркома озвучила цифры явки на 10:00 на выборах Президента...
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