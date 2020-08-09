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Выборы-2020. Информация ЦИК

09.08.2020 10:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

9 августа 2020 года проходят выборы Президента Республики Беларусь. Самая оперативная информация в новостных выпусках АТН и на портале Белтелерадиокомпании. А также в прямых включениях из ЦИК о ходе голосования граждан Республики Беларусь на выборах Президента Республики Беларусь.

Следующее прямое включение видеотрансляции из ЦИК (пресс-конференцию Л. М. Ермошиной) смотрите в  12:50.
 
 
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9 августа 2020 года проходят выборы Президента Республики Беларусь. Самая оперативная информация в новостных выпусках АТН и на портале Белтелерадиокомпании. А...
 
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