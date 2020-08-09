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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси уже проголосовали 45,33 % белорусов В основной день выборов самые оперативные сведения продолжают приходить в Центризбирком. По данным, озвученным во время видеосвязи, информация по явке в каждом...

В основной день выборов самые оперативные сведения продолжают приходить в Центризбирком. По данным, озвученным во время видеосвязи, информация по явке в каждом регионе на 10 утра следующая. Больше всего проголосовали в Гомельской и Могилевской областях - в этих регионах выборы уже состоялись. Более 40 % в Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областях. В столице процент явки составил чуть более 36. Всего же, начиная с 4 августа, свой голос отдали 45 % белорусов.