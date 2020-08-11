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МИД: Предлагаем без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси
11.08.2020 22:00 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРазобраться в том, что происходит в Беларуси без эмоций, призвало Министерство иностранных дел зарубежных партнеров.
"Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию. Отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и откровенной неправде".
МИД также призвал всех зарубежных партнеров к взвешенному анализу и поддержке независимости и суверенитета.
"Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа".
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Разобраться в том, что происходит в Беларуси без эмоций, призвало Министерство иностранных дел зарубежных партнеров. "Абсолютно неприемлемо то, как быстро...
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