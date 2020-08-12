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МИД Литвы прокомментировал отъезд Тихановской

13.08.2020 09:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Власти Беларуси предложили кандидату в президенты Светлане Тихановской или покинуть страну, или "другие, не очень удобные варианты", об этом сообщил журналистам в среду глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

© Sputnik / Виктор Толочко
Штаб Тихановской рассказал подробности ее отъезда из Беларуси

В понедельник Тихановская покинула Беларусь. В ее штабе сообщили, что Светлану вывезли белорусские власти.

По словам главы МИД Литвы, она в течение семи часов "была неизвестно где" после посещения ЦИК.

"Потом, я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза и власти способствовали этому. Может, это часть плана, что она не будет в стране и будет меньше причин для этих волнений", – заявил Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что он разговаривал с Тихановской по телефону: она восстанавливается после стресса и чувствует себя лучше.

Накануне на пресс-конференции лидер штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала, что 10 августа около четырех часов команда Тихановской поехала подавать жалобу в ЦИК. Колесникова приехала позже и в итоге ожидала на проходной несколько часов, в это время она видела, как в ЦИК вошли люди с чем-то, похожим на видеоаппаратуру. Доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова, как и Колесникова, заявляла об отсутствии связи с Тихановской и сомневались в том, что она записывала видеообращения по своей воле.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки.

После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов три дня продолжались акции протеста несогласных с результатами выборов. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За первые два дня протестов в стране было задержано около пяти тысяч человек, пострадало около 200, погиб один гражданин.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы Министерства иностранных дел Линаса Линкявичюса, кандидата в президенты Светлану Тихановскую поставили перед не очень большим выбором.
 
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