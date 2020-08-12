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Беспрецедентное отключение интернета в Беларуси произошло изнутри - эксперт

13.08.2020 09:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Масштабное отключение интернета в Беларуси стало первым в Европе, прокомментировал РИА Новости член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

После того, как в Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, в республике начались проблемы с доступом к интернету. В среду, 12 августа, Министерство связи заявило, что белорусские специалисты справились с проблемой и доступ к цифровым ресурсам возобновлен.

Впервые в Европе

"За прошедшие дни среди экспертов уже практически сложился консенсус, что по всем видимым признакам происходящего интернет в республике отключают изнутри", – констатировал член экспертного совета комитета Госдумы РФ по информполитике.

© Sputnik / Виктор Толочко
Интернет-молчание. Отключить интернет извне практически невозможно

При этом он признал, что "фактов и моделей, подтверждающих это, нет, так как с той стороны не поступает никакой информации, и остается строить гипотезы только по тому, как это достаточно нетипичное – первое в Европе – тотальное отключение выглядит извне".

Ранее белорусский президент сказал, что интернет отключают за границей и это не является решением властей. Профильное министерство пояснило сложившуюся ситуацию ростом вредоносного трафика.

"Объяснение Лукашенко, что интернет отключили из-за рубежа, выглядит неубедительным (впрочем, он не является IT-экспертом), хотя, конечно, мы можем и не знать всех фактов о происходящем. Ждем больше информации", – подчеркнул Лифшиц.

Цена отключения интернета

Сайт Netblocks, который изучает последствия блокировки интернета, подсчитал, что один день без интернета обойдется Беларуси почти в 56,5 миллиона долларов.

© Sputnik
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"Отключение интернета, транзакций, мобильной связи – в таких условиях это очень большой удар по карману и простого пользователя, который не может купить продукты и позвонить близким, и компании, деятельность которой просто парализована", – считает российский эксперт.

По его мнению, указанная стоимость одного дня отключения рассчитана на краткие сроки. Если бы гипотетически интернет отключили на длительное время, неделю, месяц и дольше, цифры убытков бы взлетели экспоненциально.

Лифшиц рассказал, что Netblocks оценивает влияние проблем с интернетом на экономику с учетом множества факторов, включая такие, как отключение социальных сетей и ключевых контентных платформ.

"Надо понимать, что Беларусь в чем-то гораздо более цифровая страна, чем Россия. На небольшой площади сконцентрированы огромные IT-мощности. Значительное количество молодых людей работают в технологической сфере, в том числе на экспорт", – особо отметил Лифшиц.

В подтверждение чему он напомнил о высоком проценте проникновения широкополосного интернета "в каждый регион и повсеместное использование карт вместо наличных".

 
Теги: Минск
 
 
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