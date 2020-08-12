Президент Литвы представил план для разрешения кризиса в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 авг – Sputnik. Литовский президент Гитанас Науседа обратился к властям Беларуси с призывом принять срочные шаги для разрешения конфликтной ситуации в республики, сообщила его пресс-служба.

Глава государства отметил, что Литва заинтересована в демократическом, процветающем и независимом соседе, однако это несовместимо с событиями, произошедшими в Беларуси в течение последних дней.

"Мы призываем власти Беларуси срочно деэскалировать ситуацию и прекратить применение силы против народа. Во-вторых, мы призываем власти в срочном порядке освободить всех задержанных протестующих и положить конец их преследованиям. В-третьих, надеемся, что власти наконец вступят в диалог с гражданами", – заявил Науседа.

По его мнению, формирование национального совета, в который войдут представители властей и общества, могло бы стать шагом для начала мирного диалога.

Данный план литовского президента его коллеги из Латвии и Польши – Эгилс Левитс и Анджей Дуда.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа . По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей , пришедших на участки.

После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов три дня продолжались акции протеста несогласных с результатами выборов. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За первые два дня протестов в стране было задержано около пяти тысяч человек, пострадало около 200, погиб один гражданин.