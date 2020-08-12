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Президент Литвы представил план для разрешения кризиса в Беларуси
13.08.2020 09:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Литовский президент Гитанас Науседа обратился к властям Беларуси с призывом принять срочные шаги для разрешения конфликтной ситуации в республики, сообщила его пресс-служба.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства отметил, что Литва заинтересована в демократическом, процветающем и независимом соседе, однако это несовместимо с событиями, произошедшими в Беларуси в течение последних дней.
"Мы призываем власти Беларуси срочно деэскалировать ситуацию и прекратить применение силы против народа. Во-вторых, мы призываем власти в срочном порядке освободить всех задержанных протестующих и положить конец их преследованиям. В-третьих, надеемся, что власти наконец вступят в диалог с гражданами", – заявил Науседа.
По его мнению, формирование национального совета, в который войдут представители властей и общества, могло бы стать шагом для начала мирного диалога.
Данный план литовского президента его коллеги из Латвии и Польши – Эгилс Левитс и Анджей Дуда.
Выборы президента Беларуси
После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов три дня продолжались
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Науседа предложил план из трех шагов, которые помогли бы начать мирный диалог между властями Беларуси и народом.
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