|
Президенты Польши и балтийских стран призвали Лукашенко к прекращению насилия
14.08.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши написали совместное заявление президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвали прекратить использование силы против своего народа, освободить незамедлительно всех задержанных демонстрантов и начать диалог с белорусским народом.
«Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и Европейского союза желаем, чтобы Белоруссия была стабильной, демократической и зажиточной страной», - говорится в совместном заявлении, сообщили в четверг «Интерфаксу» в пресс-службе главы Эстонии.
В пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседы также подтвердили принятие данного документа.
В заявлении президенты призвали:
«1. Смягчить конфликтную ситуацию и незамедлительно прекратить использование силы против своего народа. Настоятельно призываем прекратить насилие и уважать основные свободы, права человека и граждан, в том числе свободу слова, СМИ, собраний и журналистики.
2. Незамедлительно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить дальнейшее преследование
3. Незамедлительно начать диалог с народом Беларуси. Присушиваться к голосу своего народа и разрешить ему свободно говорить...».
В документе сказано также, что при выполнении властями вышеперечисленных условий «двери для сотрудничества с международным сообществом можно будет оставить открытыми».
Подписанты подчеркнули, что изоляция не будет благотворно влиять на благосостояние и развитие ни для одного народа. Президенты готовы предоставить посреднические услуги для урегулирования ситуации в Беларуси, укрепления ее независимости и суверенитета.
Документ подписали президенты: Литвы - Гитанас Науседа, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Латвии - Эгилс Левитс, Польши - Анджей Дуда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши написали совместное заявление президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвали прекратить использование силы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)