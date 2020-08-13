Президенты Польши и балтийских стран призвали Лукашенко к прекращению насилия

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши написали совместное заявление президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвали прекратить использование силы против своего народа, освободить незамедлительно всех задержанных демонстрантов и начать диалог с белорусским народом.

«Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и Европейского союза желаем, чтобы Белоруссия была стабильной, демократической и зажиточной страной», - говорится в совместном заявлении, сообщили в четверг «Интерфаксу» в пресс-службе главы Эстонии.

В пресс-служба литовского президента Гитанаса Науседы также подтвердили принятие данного документа.

В заявлении президенты призвали:

«1. Смягчить конфликтную ситуацию и незамедлительно прекратить использование силы против своего народа. Настоятельно призываем прекратить насилие и уважать основные свободы, права человека и граждан, в том числе свободу слова, СМИ, собраний и журналистики.

2. Незамедлительно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить дальнейшее преследование

3. Незамедлительно начать диалог с народом Беларуси. Присушиваться к голосу своего народа и разрешить ему свободно говорить...».

В документе сказано также, что при выполнении властями вышеперечисленных условий «двери для сотрудничества с международным сообществом можно будет оставить открытыми».

Подписанты подчеркнули, что изоляция не будет благотворно влиять на благосостояние и развитие ни для одного народа. Президенты готовы предоставить посреднические услуги для урегулирования ситуации в Беларуси, укрепления ее независимости и суверенитета.

Документ подписали президенты: Литвы - Гитанас Науседа, Эстонии - Керсти Кальюлайд, Латвии - Эгилс Левитс, Польши - Анджей Дуда.