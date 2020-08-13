Посла Беларуси в Германии вызвали в МИД - СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко был вызван сегодня в немецкий МИД, сообщило в четверг издание Bild .

"Во второй половине дня ему была представлена позиция Германии по поводу хода выборов", - сообщает издание.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал усилить давление на власти Беларуси. Эту роль, по его словам, должны взять на себя министры иностранных дел стран Евросоюза.

Он добавил, что в последнее время Евросоюз смягчил санкции по отношению к Беларуси, поскольку ситуация с соблюдением демократических принципов здесь улучшилась. Но теперь, сказал он, необходимо снова говорить на тему санкций.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. После в Минске и ряде регионов несколько дней продолжались несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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