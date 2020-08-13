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Посла Беларуси в Германии вызвали в МИД - СМИ

14.08.2020 09:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко был вызван сегодня в немецкий МИД, сообщило в четверг издание Bild.

"Во второй половине дня ему была представлена позиция Германии по поводу хода выборов", - сообщает издание.

© Sputnik / Александр Поляков
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Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал усилить давление на власти Беларуси. Эту роль, по его словам, должны взять на себя министры иностранных дел стран Евросоюза.

Он добавил, что в последнее время Евросоюз смягчил санкции по отношению к Беларуси, поскольку ситуация с соблюдением демократических принципов здесь улучшилась. Но теперь, сказал он, необходимо снова говорить на тему санкций.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. После в Минске и ряде регионов несколько дней продолжались несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусскому дипломату была разъяснена позиция официального Берлина по поводу хода президентских выборов в республике.
 
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