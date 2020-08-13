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Посла Беларуси в Германии вызвали в МИД - СМИ
14.08.2020 09:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко был вызван сегодня в немецкий МИД, сообщило в четверг издание
"Во второй половине дня ему была представлена позиция Германии по поводу хода выборов", - сообщает издание.
© Sputnik / Александр Поляков
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас
Он добавил, что в последнее время Евросоюз смягчил санкции по отношению к Беларуси, поскольку ситуация с соблюдением демократических принципов здесь улучшилась. Но теперь, сказал он, необходимо снова говорить на тему санкций.
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. После в Минске и ряде регионов несколько дней продолжались
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Белорусскому дипломату была разъяснена позиция официального Берлина по поводу хода президентских выборов в республике.
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