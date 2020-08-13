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Консульский отдел посольства Беларуси в Москве приостановит работу
14.08.2020 09:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Консульский отдел посольства Беларуси в Москве приостановит свою работу, об этом в четверг сообщили в диппредставительстве.
"Уважаемые посетители! 14 августа 2020 года консульским отдел Посольства по техническим причинам прием граждан осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
В консульском отделе уточнили, что дату возобновления работы сообщат дополнительно.
Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК Беларуси, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская, которую называют его основным конкурентом, набрала чуть больше 10%. После завершения голосования в Минске и других крупных городах начались протесты, которые переросли в столкновения с правоохранителями.
Несанкционированные акции
Белорусы, проживающие в Москве, также выходят на несанкционированные митинги к зданию посольства.
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Работа отдела будет остановлена 14 августа, когда он снова откроется – не сообщается, дату назовут позднее.
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