Консульский отдел посольства Беларуси в Москве приостановит работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Консульский отдел посольства Беларуси в Москве приостановит свою работу, об этом в четверг сообщили в диппредставительстве.

"Уважаемые посетители! 14 августа 2020 года консульским отдел Посольства по техническим причинам прием граждан осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

В консульском отделе уточнили, что дату возобновления работы сообщат дополнительно.

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК Беларуси, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко, а Светлана Тихановская, которую называют его основным конкурентом, набрала чуть больше 10%. После завершения голосования в Минске и других крупных городах начались протесты, которые переросли в столкновения с правоохранителями.

Несанкционированные акции проходят в Беларуси уже пятый день. За это время задержано около шести тысяч человек, пострадавшие есть как со стороны демонстрантов, так и у стражей порядка.

Белорусы, проживающие в Москве, также выходят на несанкционированные митинги к зданию посольства.

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