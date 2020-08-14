Президент Литвы поставил под сомнение легитимность Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что после прошедших выборов Александра Лукашенко вряд ли можно считать легитимным президентом Беларуси.

В конфликт надо вмешаться

"Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси не было свободных демократических выборов", - сказал литовский президент в интервью телеканалу Sky News.

Ранее Науседа предложил Беларуси создать национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных. И заявил, что готов лично обсудить с руководством страны пути выхода из кризиса.

Науседа также не исключил ведение санкций в отношении Беларуси, но подчеркнул, что такое решение "отрицательно скажется на белорусском народе".

"Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Беларусью - это свободные выборы и логичный итог таких выборов... Мир и международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта", - подчеркнул литовский президент.

Российский след

Науседа не исключает, что в событиях в Беларуси определенную роль сыграла и Россия, поскольку она заинтересована в государстве-сателлите. И если другие страны будут и дальше безучастно наблюдать, Беларусь, по его мнению "может быть, будет полностью включена в состав России"

"Наш интерес, не только Литвы, но и всего Евросоюза, заключается в том, чтобы Беларусь была стабильными, демократическим и независимым государством", - добавил президент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг , что попытки найти "русский след" в дестабилизации в Беларуси безосновательны, как и попытки внести раскол в отношения Москвы и Минска обречены на провал.

С чего все началось

В минувшее воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления результата в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста .

В четверг количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек . В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы, среди которых около 50 сотрудников милиции.

На пятый день протестов началось массовое освобождение задержанных . Власти пообещали освободить всех, кого задержали во время протестных акций.