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Президент Литвы поставил под сомнение легитимность Лукашенко
14.08.2020 09:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что после прошедших выборов Александра Лукашенко вряд ли можно считать легитимным президентом Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
В конфликт надо вмешаться
"Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси не было свободных демократических выборов", - сказал литовский президент в интервью телеканалу Sky News.
Ранее Науседа предложил Беларуси создать национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных. И заявил, что готов
Науседа также не исключил ведение санкций в отношении Беларуси, но подчеркнул, что такое решение "отрицательно скажется на белорусском народе".
"Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Беларусью - это свободные выборы и логичный итог таких выборов... Мир и международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта", - подчеркнул литовский президент.
Российский след
Науседа не исключает, что в событиях в Беларуси определенную роль сыграла и Россия, поскольку она заинтересована в государстве-сателлите. И если другие страны будут и дальше безучастно наблюдать, Беларусь, по его мнению "может быть, будет полностью включена в состав России"
"Наш интерес, не только Литвы, но и всего Евросоюза, заключается в том, чтобы Беларусь была стабильными, демократическим и независимым государством", - добавил президент.
Официальный представитель МИД РФ
С чего все началось
В минувшее воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления результата в ряде городов начались массовые несанкционированные
В четверг количество задержанных достигло
На пятый день протестов началось массовое
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Он призвал мир и международное сообщество подключиться к разрешению ситуации в Беларуси и не исключил возможной роли России в белорусских событиях.
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