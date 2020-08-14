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Президент Литвы поставил под сомнение легитимность Лукашенко

14.08.2020 09:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что после прошедших выборов Александра Лукашенко вряд ли можно считать легитимным президентом Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В конфликт надо вмешаться

"Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси не было свободных демократических выборов", - сказал литовский президент в интервью телеканалу Sky News.

Ранее Науседа предложил Беларуси создать национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных. И заявил, что готов лично обсудить с руководством страны пути выхода из кризиса.

Науседа также не исключил ведение санкций в отношении Беларуси, но подчеркнул, что такое решение "отрицательно скажется на белорусском народе".

"Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Беларусью - это свободные выборы и логичный итог таких выборов... Мир и международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта", - подчеркнул литовский президент.

YouTube / Sputnik Беларусь
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Российский след

Науседа не исключает, что в событиях в Беларуси определенную роль сыграла и Россия, поскольку она заинтересована в государстве-сателлите. И если другие страны будут и дальше безучастно наблюдать, Беларусь, по его мнению "может быть, будет полностью включена в состав России"

"Наш интерес, не только Литвы, но и всего Евросоюза, заключается в том, чтобы Беларусь была стабильными, демократическим и независимым государством", - добавил президент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в четверг, что попытки найти "русский след" в дестабилизации в Беларуси безосновательны, как и попытки внести раскол в отношения Москвы и Минска обречены на провал.

С чего все началось

В минувшее воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления результата в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста.

В четверг количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек. В ходе акций протеста один человек погиб, более 250 пострадавших госпитализированы, среди которых около 50 сотрудников милиции.

На пятый день протестов началось массовое освобождение задержанных. Власти пообещали освободить всех, кого задержали во время протестных акций.

 
Теги: Минск
 
 
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Он призвал мир и международное сообщество подключиться к разрешению ситуации в Беларуси и не исключил возможной роли России в белорусских событиях.
 
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