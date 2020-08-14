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Программу поддержки людей в Беларуси представит премьер Польши
14.08.2020 09:00 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Программу поддержки гражданского общества и помощи репрессированным в Беларуси представит в пятницу в нижней палате парламента страны премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, об этом сообщил глава канцелярии председателя Совета министров Михал Дворчик.
© Photo : Пресс-служба президента Литвы
"Завтра в Сейме премьер представит программу поддержки репрессированных и гражданского общества в Беларуси "Солидарны с Беларусью", – сказал Дворчик, его цитирует агентство
Он отметил также, что ситуация в республике станет одной из тем переговоров Моравецкого с госсекретарем США Майком Помпео во время
Выборы
После оглашения результатов в Минске и ряде регионов несколько дней
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Ситуация в республике станет одной из тем переговоров Моравецкого с госсекретарем США Майком Помпео во время его визита в Варшаву.
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