Программу поддержки людей в Беларуси представит премьер Польши

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Программу поддержки гражданского общества и помощи репрессированным в Беларуси представит в пятницу в нижней палате парламента страны премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, об этом сообщил глава канцелярии председателя Совета министров Михал Дворчик.

"Завтра в Сейме премьер представит программу поддержки репрессированных и гражданского общества в Беларуси "Солидарны с Беларусью", – сказал Дворчик, его цитирует агентство РАР .

Он отметил также, что ситуация в республике станет одной из тем переговоров Моравецкого с госсекретарем США Майком Помпео во время его визита в Варшаву , который состоится 15 августа.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки.

После оглашения результатов в Минске и ряде регионов несколько дней продолжались несанкционированные акции протеста несогласных. Впервые люди вышли на улицы городов в воскресенье после закрытия избирательных участков. Как в этот, так и в последующие дни для разгона протестующих милиция применяла спецтехнику и спецсредства , в том числе светошумовые гранаты и резиновые пули. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек.

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