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Поздравление Президенту Пакистана Арифу Алви

14.08.2020 10:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Арифа Алви с Днем Независимости Исламской Республики Пакистан.

"За 73 года своего суверенитета Пакистан сумел построить собственное самостоятельное государство", - подчеркнул белорусский лидер. Он с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения Минска и Исламабада, которые длятся уже более четверти века, создали прочную основу для дальнейшего динамичного расширения взаимовыгодного сотрудничества.

"Значительные перспективы существуют в торгово-экономической сфере, в том числе в отраслях машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики и нефтехимии, - говорится в поздравлении. - Убежден, что укрепление практической составляющей белорусско-пакистанского взаимодействия сделает весомый вклад в развитие экономик обеих стран".

Александр Лукашенко пожелал Арифу Алви здоровья, плодотворной деятельности и успехов, а народу Пакистана - мира и благополучия.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Арифа Алви с Днем Независимости Исламской Республики Пакистан. "За 73 года своего...
 
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