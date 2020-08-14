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Поздравление Президенту Пакистана Арифу Алви
14.08.2020 10:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Арифа Алви с Днем Независимости Исламской Республики Пакистан.
"За 73 года своего суверенитета Пакистан сумел построить собственное самостоятельное государство", - подчеркнул белорусский лидер. Он с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения Минска и Исламабада, которые длятся уже более четверти века, создали прочную основу для дальнейшего динамичного расширения взаимовыгодного сотрудничества.
"Значительные перспективы существуют в торгово-экономической сфере, в том числе в отраслях машиностроения, сельского хозяйства, фармацевтики и нефтехимии, - говорится в поздравлении. - Убежден, что укрепление практической составляющей белорусско-пакистанского взаимодействия сделает весомый вклад в развитие экономик обеих стран".
Александр Лукашенко пожелал Арифу Алви здоровья, плодотворной деятельности и успехов, а народу Пакистана - мира и благополучия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Арифа Алви с Днем Независимости Исламской Республики Пакистан. "За 73 года своего...
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