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Российско-белорусский деловой совет призвал Минск сесть за стол переговоров
14.08.2020 10:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин от имени Российско-Белорусского делового совета призвал Александра Лукашенко сесть за стол мирных переговоров с протестующими, говорится в тексте официального обращения.
По словам российского бизнесмена, "из-за жесткой политической борьбы в братской республике начала литься кровь. Противоборствующие стороны не слышат разумных аргументов друг друга. Ситуация осложняется тем, что протесты разрознены, не имеют очевидного лидера. По сути официальной власти не с кем вести эффективный диалог".
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Первое, к чему мы призываем руководство Беларуси, - немедленно остановить бессмысленное кровопролитие, прекратить насилие против мирных граждан! Второй призыв – к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных", - считают в деловом совете.
При этом бизнесмены обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко, "с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности".
В обращении делового совета в завершении сделан акцент на то, что "людям не нужны революции, майданы, гражданские войны. Сегодня этот необратимый процесс еще не поздно остановить! Дело только за теми, кто искренне любит Беларусь и Россию".
Массовые
Акции проходят ежедневно, начиная с воскресенья. В отношении протестующих
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Представители российского бизнеса, которые имеют белорусские корни, с тревогой наблюдают за происходящими акциями протеста на родине.
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