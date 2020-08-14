Российско-белорусский деловой совет призвал Минск сесть за стол переговоров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин от имени Российско-Белорусского делового совета призвал Александра Лукашенко сесть за стол мирных переговоров с протестующими, говорится в тексте официального обращения.

По словам российского бизнесмена, "из-за жесткой политической борьбы в братской республике начала литься кровь. Противоборствующие стороны не слышат разумных аргументов друг друга. Ситуация осложняется тем, что протесты разрознены, не имеют очевидного лидера. По сути официальной власти не с кем вести эффективный диалог".

"Первое, к чему мы призываем руководство Беларуси, - немедленно остановить бессмысленное кровопролитие, прекратить насилие против мирных граждан! Второй призыв – к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных", - считают в деловом совете.

При этом бизнесмены обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко, "с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе – и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности".

В обращении делового совета в завершении сделан акцент на то, что "людям не нужны революции, майданы, гражданские войны. Сегодня этот необратимый процесс еще не поздно остановить! Дело только за теми, кто искренне любит Беларусь и Россию".

Массовые несанкционированные акции протеста начались в Беларуси после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов избирателей.

Акции проходят ежедневно, начиная с воскресенья. В отношении протестующих правоохранители применяли спецсредства , в частности, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек. В четверг вечером задержанных на акциях начали массово отпускать .

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