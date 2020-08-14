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Мининформ Беларуси проводит встречу с журналистами

14.08.2020 11:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг - Sputnik. Мы против насилия не только в отношении журналистов, но и в обществе в целом, заявил министр информации на встрече с журналистами. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Караев похвалил журналистов за освещение митингов в Беларуси

"Мы открыты для любого формата, с любым из вас готовы провести конструктивный диалог, который послужит прекращению эскалации в обществе", - заявил глава Мининформа.

Мероприятие проходит в общественном пресс-центре Дома прессы. На встречу с министрами допущены все журналисты, в том числе и российские, хотя первоначально предполагался формат протокольной 10-минутной съемки.  

После того, как на акциях были задержаны десятки сотрудников СМИ, а некоторые были избиты, глава МВД взял под личный контроль вопросы безопасности белорусских и иностранных журналистов на уличных акциях.

Присутствующая на встрече официальный представитель МВД Ольга Чемоданова заявила, что по каждому задержанному и избитому  журналисту будет проведена проверка. "По каждому",- подчеркнула  она.

Ранее министр внутренних дел Караев заявил, что он против насилия в отношении журналистов, "но и вам не нужно поставлять на  массовых акциях, не лезть между сторонами", добавил он.

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Теги: Минск
 
 
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