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Мининформ Беларуси проводит встречу с журналистами
14.08.2020 11:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг - Sputnik. Мы против насилия не только в отношении журналистов, но и в обществе в целом, заявил министр информации на встрече с журналистами.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы открыты для любого формата, с любым из вас готовы провести конструктивный диалог, который послужит прекращению эскалации в обществе", - заявил глава Мининформа.
Мероприятие проходит в общественном пресс-центре Дома прессы. На встречу с министрами допущены все журналисты, в том числе и российские, хотя первоначально предполагался формат протокольной 10-минутной съемки.
После того, как на акциях были задержаны десятки сотрудников СМИ, а некоторые были избиты, глава МВД взял под личный контроль вопросы безопасности белорусских и иностранных журналистов на уличных акциях.
Присутствующая на встрече официальный представитель МВД Ольга Чемоданова заявила, что по каждому задержанному и избитому журналисту будет проведена проверка. "По каждому",- подчеркнула она.
Ранее министр внутренних дел
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