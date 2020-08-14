Лукашенко высказался о митингах на предприятиях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал митинги трудовых коллективов, которые в эти дни проходят на разных предприятиях страны.

Люди, недовольные озвученными результатами голосования и силовым разгоном акций протеста, выходят к проходным своих предприятий и требуют честных выборов и прекращения насилия. Накануне такой митинг прошел на БелАЗе, сегодня люди вышли на "Гродно-Азот" и жлобинском БМЗ .

"Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - сказал Лукашенко в начале совещания, посвященного актуальным вопросам функционирования и повышения эффективности строительной отрасли, передает БелТА .

Возвращаясь к будничным вопросам, Лукашенко отметил позитивные итоги работы отрасли в первом полугодии этого года: прирост составил почти 106% к уровню 2019-го.

"Важнейшим приоритетом государственной политики в отрасли всегда являлось жилищное строительство. Как регионами решается задача по ликвидации очереди среди многодетных семей? Какие меры приняты по развитию рынка арендного жилья, увеличению доли домов, возведенных за счет средств ведомств и предприятий? Что сделано для того, чтобы строить больше малоэтажного, индивидуального жилья?", - обозначил круг вопросов, которые предстоит обсудить на совещании президент.

На фоне митингов на разных предприятиях страны министерство строительство и архитектуры опубликовало сообщение, в котором говорится, что строительные организации Беларуси продолжают работу.

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