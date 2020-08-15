Источник материала: БелаПАН

Гомель, 15 августа. 16 августа под Гомелем пройдут похороны 25-летнего Александра Вихора, который погиб после задержания ОМОНом.



Александра Вихора задержали вечером 9 августа в районе площади Ленина сотрудники ОМОНа. Его доставили в гомельское СИЗО, так как мест в ИВС уже не было. Мать трое суток разыскивала сына, но ей нигде не давали информации. 12 августа в Железнодорожном РОВД женщине сообщили, что Александр в морге.



Выяснилось, что у молодого человека было больное сердца, он много раз просил о помощи у силовиков после задержания, но его в итоге отвезли в психиатрическую больницу, а оттуда — в реанимацию соседней туберкулезной больницы, где он скончался.



Прощание с Александром Вихором начнется в 12.00. Мать погибшего не против присутствия незнакомых людей, но просит уважать мнение родных и не превращать похороны в политическую акцию с лозунгами и плакатами.



15 августа в Минске хоронили 34-летнего Александра Тарайковского, который погиб вечером 10 августа около станции метро "Пушкинская" во время разгона митингующих силовиками. По версии МВД, он "пытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство", которое взорвалось у него в руке. Но друзья и родные Тарайковского не верят официальной информации. Позже в интернете было распространено видео, из которого видно, что Тарайковский шел к цепи силовиков с пустыми руками. Проститься с погибшим сегодня пришли тысячи людей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завтра под Гомелем пройдут похороны 25-летнего Александра Вихора, погибшего после задержания ОМОНом Гомель, 15 августа. 16 августа под Гомелем пройдут похороны 25-летнего Александра Вихора, который погиб после задержания ОМОНом. Александра Вихора задержали вечером...

Алена Германович, БелаПАН.