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В штабе Тихановской заявили о готовности к диалогу с властями

16.08.2020 13:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Приветствуем забастовку сотрудников БТ, солидарны с требованиями народа, говорится в обращении штаба Светланы Тихановской.

YouTube/ Sputnik Беларусь
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Команда политика отмечает, что среди белорусских чиновников и государственных журналистов есть порядочные люди, которые готовы честно говорить о том, что происходит в стране.

"Спасибо всем журналистам из государственных медиа, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо сотрудникам Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке", – сказали в штабе Тихановской.

При этом они призвали не бояться и заявили, что поддерживают каждого сотрудника белорусского телевидения, который решится участвовать в забастовке.

"Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства", - говорится в заявлении.

При этом в штабе обратились ко всем трудовым коллективам с призывом присоединяться к бессрочной забастовке с требованиями:

  • срочно и безо всяких условий выпустить всех политзаключенных и задержанных
  • увести из городов войска и ОМОН
  • привлечь к ответственности силовиков и лиц, отдававших приказы об избиениях, расстрелах и пытках мирных граждан
  • начать переговоры о мирной передаче власти

Сегодня в центре белорусской столицы проводится массовый митинг в поддержку действующей власти, одновременно с ним идет и акция протестов.

 
Теги: Минск
 
 
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Команда кандидата в президенты Беларуси призвала рабочих присоединиться к бессрочной забастовке с рядом требований.
 
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