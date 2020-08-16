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В штабе Тихановской заявили о готовности к диалогу с властями
16.08.2020 13:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Приветствуем забастовку сотрудников БТ, солидарны с требованиями народа, говорится в обращении штаба Светланы Тихановской.
Команда политика отмечает, что среди белорусских чиновников и государственных журналистов есть порядочные люди, которые готовы честно говорить о том, что происходит в стране.
"Спасибо всем журналистам из государственных медиа, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо
При этом они призвали не бояться и заявили, что поддерживают каждого сотрудника белорусского телевидения, который решится участвовать в забастовке.
"Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства", - говорится в заявлении.
При этом в штабе обратились ко всем трудовым коллективам с призывом присоединяться к бессрочной забастовке с требованиями:
Сегодня в центре белорусской столицы проводится массовый митинг в поддержку действующей власти, одновременно с ним идет и акция протестов.
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Команда кандидата в президенты Беларуси призвала рабочих присоединиться к бессрочной забастовке с рядом требований.
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