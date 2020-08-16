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Глава МВД считает, что участие в акциях протеста оплачивается
16.08.2020 13:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Люди, которые участвуют в акциях протеста в Беларуси, получают иностранное финансирование, заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев на митинге на площади Независимости.
По словам министра, ядро протестующих финансируется из-за рубежа. Парням платят 30 рублей, девушкам – 60.
"Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", – цитирует министра
По данным МВД Белоруссии, в результате
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Цепочки митингующих в Беларуси, которые недовольны результатами выборов президента, по мнению министра внутренних дел финансируются из-за рубежа.
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