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Глава МВД считает, что участие в акциях протеста оплачивается

16.08.2020 13:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Люди, которые участвуют в акциях протеста в Беларуси, получают иностранное финансирование, заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев на митинге на площади Независимости.

По словам министра, ядро протестующих финансируется из-за рубежа. Парням платят 30 рублей, девушкам – 60.

"Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", – цитирует министра БелТА.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых акций протеста в Беларуси с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственные органы возбудили больше 90 уголовных дел. Задержаны около 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по официальным данным, погиб. Ранее Юрий Караев взял на себя вину за насилие при разгоне протестующих.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал, по данным ЦИК, 80,08% голосов.

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Теги: Минск
 
 
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Цепочки митингующих в Беларуси, которые недовольны результатами выборов президента, по мнению министра внутренних дел финансируются из-за рубежа.
 
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