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Премьер Латвии проведет экстренное совещание из-за событий в Беларуси

16.08.2020 16:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созвал экстренное заседание правительства, посвященное ситуации в Беларуси после президентских выборов, об этом глава кабинета написал на своей странице в Twitter. Заседание планируется начать в 10 часов утра понедельника, 17 августа.

© Sputnik
О заседании правительства по ситуации в Беларуси премьер Латвии Кришьянис написал пост в Twitter

"Заслушаем доклад главы МИД Эдгара Ринкевича и примем решение о дальнейших действиях", — написал глава латвийского правительства. 

Кроме того, в связи с совместным с Беларусью Чемпионатом мира по хоккею, проведение которого запланировано на 2021 год в Минске и Риге, глава кабмина поручил министру образования и науки Латвии связаться с Международной федерацией хоккея, "чтобы найти лучшее решение в этой ситуации".

© CC BY 2.0 / Gideon / Swiss flag
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По словам Кариньша, Рига поддерживает желание народа Беларуси жить в свободной и демократической стране.

Выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа, по официальным данным ЦИК за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%, за Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% граждан, пришедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.

После выборов в стране несогласные с их итогами ежедневно собираются на массовые несанкционированные акции протеста. До 13 августа такие акции жестко подавлялись силовиками ― в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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