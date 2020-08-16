Премьер Латвии проведет экстренное совещание из-за событий в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш созвал экстренное заседание правительства, посвященное ситуации в Беларуси после президентских выборов, об этом глава кабинета написал на своей странице в Twitter . Заседание планируется начать в 10 часов утра понедельника, 17 августа.

© Sputnik О заседании правительства по ситуации в Беларуси премьер Латвии Кришьянис написал пост в Twitter

"Заслушаем доклад главы МИД Эдгара Ринкевича и примем решение о дальнейших действиях", — написал глава латвийского правительства.

Кроме того, в связи с совместным с Беларусью Чемпионатом мира по хоккею, проведение которого запланировано на 2021 год в Минске и Риге, глава кабмина поручил министру образования и науки Латвии связаться с Международной федерацией хоккея, "чтобы найти лучшее решение в этой ситуации".

По словам Кариньша, Рига поддерживает желание народа Беларуси жить в свободной и демократической стране.

Выборы президента состоялись в Беларуси 9 августа, по официальным данным ЦИК за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%, за Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% граждан, пришедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.

После выборов в стране несогласные с их итогами ежедневно собираются на массовые несанкционированные акции протеста . До 13 августа такие акции жестко подавлялись силовиками ― в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Читайте также:

Почему Польша и Литва обращают пристальное внимание на Беларусь — Уралов

обращают пристальное внимание на Беларусь — Уралов Глава МВД считает, что участие в акциях протеста оплачивается

Пономарева: эти события в Минске готовились не месяц и даже не год