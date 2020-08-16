НАТО ответило Лукашенко на слова о военных у границ Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Присутствие сил НАТО в Восточной Европе – строго оборонительное и не представляет угрозы каким-либо государствам, заявила официальный представитель блока Оана Лунгеску.

В воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у границ республики, а у западных границ страны идет наращивание военной мощи .

"Наращивания (сил – Sputnik) в регионе нет. Присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозы для какой-либо страны, носит только оборонительный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира", – говорится в заявлении Лунгеску.

Там также подчеркивается, что НАТО внимательно следит за ситуацией, складывающейся в Беларуси, а генсек блока Йенс Столтеберг призвал белорусские власти уважать основополагающие свободы граждан.

Согласно итоговым результатам ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%, за Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% граждан, пришедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.

После выборов в стране ежедневно проходят несанкционированные массовые акции протеста несогласных с итогами. До 13 августа они жестко подавлялись силовиками – в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.