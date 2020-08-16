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НАТО ответило Лукашенко на слова о военных у границ Беларуси
16.08.2020 19:50 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 авг – Sputnik. Присутствие сил НАТО в Восточной Европе – строго оборонительное и не представляет угрозы каким-либо государствам, заявила официальный представитель блока Оана Лунгеску.
© Sputnik / Виктор Толочко
В воскресенье президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что войска НАТО "лязгают гусеницами" у границ республики, а у западных границ страны
"Наращивания (сил – Sputnik) в регионе нет. Присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозы для какой-либо страны, носит только оборонительный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира", – говорится в заявлении Лунгеску.
Там также подчеркивается, что НАТО внимательно следит за ситуацией, складывающейся в Беларуси, а генсек блока Йенс Столтеберг призвал белорусские власти уважать основополагающие свободы граждан.
Согласно итоговым результатам ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую – 10,12%, за Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% граждан, пришедших на участки, за Анну Канопацкую – 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголосовали 4,59%.
После выборов в стране ежедневно проходят несанкционированные массовые
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В НАТО подчеркнули, что блок не наращивает военные силы на границе с республикой – альянс не представляет угрозы для страны.
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