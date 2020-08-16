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А. Лукашенко провел телефонный разговор с В. Путиным
16.08.2020 15:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны. Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Президенты стран еще раз
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Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение...
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