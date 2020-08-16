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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко провел телефонный разговор с В. Путиным Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение...

Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры обсудили ситуацию в Беларуси. Президент России высказал свое видение обстановки, складывающейся вокруг нашей страны. Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Президенты стран еще раз, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными ОДКБ.