Тысячи людей собрались в Бресте и требовали у мэра освободить арестованных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Тысячи людей с бело-красно-белыми флагами и плакатами собрались в воскресенье на площади Ленина в Бресте, чтобы выслушать руководство города и передать свои требования, в числе которых – освободить людей, задержанных с 9 по 11 августа.

Все хотим перемен

Глава города Александр Рогачук поблагодарил брестчан за спокойствие, которое царит в последнее время в Бресте, имея в виду отсутствие стычек с правоохранительными органами и отсутствие задержаний. Люди начали кричать: "Неправда! Схватили Юрия Стыльского!".

© Sputnik Акция протеста в Бресте

Солист известной группы "Дай дорогу!" был задержан накануне вечером после того, как возглавил марш протеста в Бресте. После этого жители начали кричать: "Выпускай", говоря не только об артисте, но и о тех брестчанах, которые были задержаны в Бресте с 9 по 11 августа.

"Город сейчас живет обычной жизнью. Работники правопорядка осуществляют контроль за общественной безопасностью. 38-я бригада не задействована на данный момент. В настоящий момент ситуация в городе спокойная и демократичная", – продолжал свою речь Рогачук.

Его собравшиеся брестчане сопроводили недовольным гулом. Тем не менее глава города продолжил говорить и отметил, что он уже общался с людьми ранее на заводе "Брестгазоаппарат" и услышал требования.

Бреста на встрече. © Sputnik "> © Sputnik Мэр Бреста на встрече

"Все, что в рамках моей компетенции, будет решено. Я понимаю, что мы все хотим перемен. Мы все хотим перемен к лучшему. И я уверен, что наш город продолжит движение вперед спокойно и демократично. Я глубоко убежден, что помимо тех лозунгов, которые вы говорите, у нас есть общий лозунг "Лучше Бреста нету места", – сказал он.

Эти слова люди не поддержали и снова начали недовольно гудеть. А затем скандировали "В отставку!".

Требования горожан

После выступления мэра позволили высказаться некоторым жителям Бреста. Те озвучили свои требования: освободить всех людей, которые на данный момент находятся в СИЗО, ИВС, привлечь к ответственности тех, кто применял жесткость к задержанным с 9 по 11 августа. Также брестчане требовали отставки местной власти и признания победы на выборах Светланы Тихановской.

© Sputnik Плакаты протестующих в Бресте

У людей возникло много вопросов по поводу работы правоохранительных органов. Жители Бреста спрашивали у мэра: за что так сильно избивали людей в изоляторах, будут ли наказаны эти силовики? Присутствовавшие на встрече представители прокуратуры, милиции и Следственного комитета на эти вопросы отвечали коротко: будет проводиться проверка, и все решаться по закону. Подобные слова совершенно не устраивали собравшихся горожан.

Поинтересовались жители города у начальника милиции области Александра Астрейко, что за микроавтобусы без номеров разъезжали по городу и из которых обстреливали людей резиновыми пулями. На это он ответил, что никакие микроавтобусы без номерных знаков правоохранительные органы не использовали во время службы. И снова люди в ответ начали гудеть от недовольства.

На встрече с мэром выступил ксендз, который также от руководства города потребовал отпустить людей из СИЗО и ИВС.

© Sputnik Брестчане на акции протеста

"Я видел тех людей, избитых, которых выпускали небольшими количествами. Мне стыдно. Позор! Александр Степанович, пойдемте в СИЗО выпускать людей. Вы сейчас должны пойти.Должны пойти пешком или поехать в автозаке. Но мы должны сегодня отпустить этих людей", – сказал он.

"Я сделаю все возможное, чтобы этот вопрос решить. Я благодарен вам за эту встречу. Спасибо!", – завершил встречу мэр.