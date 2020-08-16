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МВД: протестные акции в воскресенье закончилась без задержаний

17.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Протестные акции в Беларуси в воскресенье 16 августа завершились без задержаний и происшествий, сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
Протестная акция в центре Минска мирно завершилась

В Минске, как и во многих городах страны, в воскресенье состоялись митинги граждан, которые не согласны с результатами президентских выборов.

Участники акции прошли колонной от стелы "Минск – город-герой" до Площади Независимости. По оценкам белорусских СМИ, количество демонстрантов превышало 200 тысяч человек.

В МВД в воскресенье сообщили, что, по предварительной информации, задержаний в Минске не было, протестная акция завершилась без происшествий.

Массовые протесты начались в городах Беларуси 9 августа: после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Первые дни манифестаций были отмечены столкновениями с силовиками – правоохранители применяли против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. В результате около 7 тысяч человек были задержаны, сотни пострадали, один гражданин погиб.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, как и во многих городах страны, в воскресенье состоялись митинги граждан, которые не согласны с результатами президентских выборов.
 
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