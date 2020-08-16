Трамп раскритиковал свой любимый канал Fox News

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его любимый телевизионный канал Fox News стал заметно хуже CNN.

"Fox News стало невозможно смотреть по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN", – написал он на своей странице в Twitter.

Трамп также рекомендовал американцам переключиться на канал OANN (One America News Network). Он отметил, что это СМИ делает действительно "честную и сбалансированную" работу.

При этом президент не уточнил, чем именно было вызвано недовольство Fox News. При этом утром этого дня Трамп дал телефонное интервью в эфире данного канала.

Fox News в целом поддерживает Трампа и его решения, однако иногда обнародует опросы не в пользу президента, за что подвергается критике лидера страны. В свою очередь канал CNN занимает жесткую антитрамповскую позицию.