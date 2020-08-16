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Трамп раскритиковал свой любимый канал Fox News

17.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что его любимый телевизионный канал Fox News стал заметно хуже CNN.

© REUTERS / Mike Blake
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"Fox News стало невозможно смотреть по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN", – написал он на своей странице в Twitter.

Трамп также рекомендовал американцам переключиться на канал OANN (One America News Network). Он отметил, что это СМИ делает действительно "честную и сбалансированную" работу.

При этом президент не уточнил, чем именно было вызвано недовольство Fox News. При этом утром этого дня Трамп дал телефонное интервью в эфире данного канала.

Fox News в целом поддерживает Трампа и его решения, однако иногда обнародует опросы не в пользу президента, за что подвергается критике лидера страны. В свою очередь канал CNN занимает жесткую антитрамповскую позицию.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Fox News в целом поддерживает Трампа и его решения, однако иногда обнародует опросы не в пользу президента.
 
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