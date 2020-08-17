Глава дипломатии ЕС поддержал протесты в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал акции протеста, которые прошли в Беларуси накануне, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Сотни тысяч белорусов вышли на мирные демонстрации сегодня, чтобы потребовать освобождения политических заключенных, а также преследования ответственных за насилие со стороны полиции и настоящих выборов. ЕС поддерживает белорусский народ", - говорится в сообщении.

Накануне в столице Беларуси, а также многих других городах прошли мирные акции противников действующей власти. В Минске участники прошли от стелы "Минск – город-герой" до Дома правительства, также прошла акция протеста возле СИЗО на Окрестина.

В этот же день перед Домом правительства на площади Независимости в столице прошел митинг в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как заявили в МВД, в ходе протестных акций происшествий и задержаний в Минске не было .

Напомним, что массовые протесты начались в городах Беларуси после выборов президента , прошедших 9 августа. На них, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

Первые дни манифестаций были отмечены столкновениями с силовиками – правоохранители применяли против протестующих спецсредства, в частности, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В результате около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали , один человек погиб.

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