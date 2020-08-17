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Глава дипломатии ЕС поддержал протесты в Беларуси
17.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал акции протеста, которые прошли в Беларуси накануне, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сотни тысяч белорусов вышли на мирные демонстрации сегодня, чтобы потребовать освобождения политических заключенных, а также преследования ответственных за насилие со стороны полиции и настоящих выборов. ЕС поддерживает белорусский народ", - говорится в сообщении.
Накануне в столице Беларуси, а также многих других городах
В этот же день перед Домом правительства на площади Независимости в столице прошел
Как заявили в МВД, в ходе протестных акций
Напомним, что
Первые дни манифестаций были отмечены столкновениями с силовиками – правоохранители
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Накануне во многих городах республики в очередной раз прошли мирные акции протеста - они начались после президентских выборов 9 августа.
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