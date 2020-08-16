Протестная акция в центре Минска мирно завершилась

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 авг – Sputnik. Протестная акция в центре Минска – на площади Независимости – завершилась: ее участники разошлись по разным районам города, передает корреспондент Sputnik.

Некоторые протестующие еще остались на проспекте Независимости – они гуляют с флагами по тротуарам. Проезжающие мимо автомобили приветствуют минчан гудками.

Большая часть граждан, которые днем вышли в центр города, разошлась по прилегающим районам.

Массовые протестные акции начались в городах Беларуси 9 августа: после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Первые дни манифестаций были отмечены столкновениями с силовиками – правоохранители применяли против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. В результате около 7 тысяч человек были задержаны, сотни пострадали, один гражданин погиб.

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