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Ситуацию на внешнем контуре Президент обсудил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным

16.08.2020 22:28 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Наши соседи как никто сегодня понимают, к каким последствиям приводят цветные революции. Беларусь всегда придерживалась исключительно мирной риторики, если речь шла о ситуации в регионе. Но при этом всегда четко мониторила, что происходит у наших рубежей.  Доклад военных о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси, прозвучал в Минобороны. Идет наращивание военного компонента у наших западных границ. 

В последние несколько лет США при тесном взаимодействии с НАТО увеличивает численность своих войск в Европе. Самые распространенные объекты блока в странах Балтии - полигоны и военные базы. Кроме того, есть еще и авиабазы. В соседней Польше развернуты учения НАТО - Defender-Europe - под руководством США. В Литве многонациональным батальоном в полторы тысячи военнослужащих НАТО руководит Германия. Больше всего бронетехники размещено на полигоне в Пабраде, прямо у нашей границы. 

Ситуацию на внешнем контуре Президент обсудил и в телефонном разговоре со своим коллегой Владимиром Путиным. Союзники сообща готовы реагировать на любую внешнюю агрессию.
 
 
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Наши соседи как никто сегодня понимают, к каким последствиям приводят цветные революции. Беларусь всегда придерживалась исключительно мирной риторики, если речь...
 
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