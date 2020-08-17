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Макрон призвал Евросоюз поддерживать мирных протестующих в Беларуси
17.08.2020 09:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Евросоюз должен продолжать активную поддержку участников мирных манифестаций в Беларуси, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважение их прав, свобод и суверенитета", - написал он на своей страничке в соцсети Twitter.
Напомним, что массовые протесты начались в городах Беларуси после
Первые дни были отмечены столкновениями с силовиками, в ходе которых правоохранители применяли
В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС заявил о том, что сообщество не принимает результаты выборов и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.
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Массовые акции протеста начались после выборов президента страны 9 августа и проходят ежедневно как в столице, так и в других городах республики.
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