Макрон призвал Евросоюз поддерживать мирных протестующих в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Евросоюз должен продолжать активную поддержку участников мирных манифестаций в Беларуси, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважение их прав, свобод и суверенитета", - написал он на своей страничке в соцсети Twitter.

Напомним, что массовые протесты начались в городах Беларуси после выборов президента , которые состоялись 9 августа. На них, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Первые дни были отмечены столкновениями с силовиками, в ходе которых правоохранители применяли против протестующих спецсредства , в частности, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В результате около семи тысяч человек были задержаны, сотни пострадали , один человек погиб.

В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС заявил о том, что сообщество не принимает результаты выборов и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска.

По итогам встречи в формате видеоконференции главы МИД 27 стран-членов ЕС повторили свой призыв к белорусским властям прекратить "несоразмерное насилие в отношении мирных демонстрантов", а также заявили, что Евросоюз ожидает "немедленного освобождения всех незаконно задержанных лиц" и тщательного расследования предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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