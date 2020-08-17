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Александр Лукашенко: Нельзя допустить развала Беларуси

17.08.2020 09:00 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Впервые за четверть века нужно защитить свою страну. Об этом накануне говорил наш президент на столичной площади Независимости, где состоялся многотысячный митинг в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашей стране. Люди устали от раздрая в обществе, подогреваемого бесконечным потоком ведущей к развалу страны информации в телеграм-каналах. Люди хотят спокойно жить, работать, обеспечивать себя и свои семьи, быть уверенными в безопасности своих детей. В столицу приехали жители со всех регионов страны. И это только часть всех тех, кто разделяет ответственность за наше общее будущее. Президент подчеркнул: он не сторонник площадей. Но сегодня нужно снова отвести людей от пропасти. Мы вместе построили суверенное государство и обязаны сохранить независимость без раскола и противостояний. 


Президент уверен: сегодня нельзя допустить развала Беларуси


За годы независимости  мы многого достигли, преодолев немало сложностей. Лишь вместе, в единстве можно сохранить все, чего белорусы добились своим трудом. Люди, которые собрались на митинге,  не скрывали: невозможно поверить, что все то, что происходит в последние дни,  стало возможным в нашей страны. Мы вместе сделали столько много  за годы независимости, что не ценить и потерять это  до боли обидно. Собравшиеся на площади Независимости в Минске белорусы приняли петицию. Люди хотят  спокойно жить, трудиться  и растить детей в мирной и безопасной стране. И для этого всем нам нужно быть вместе.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые за четверть века нужно защитить свою страну. Об этом накануне говорил наш президент на столичной площади Независимости, где состоялся многотысячный...
 
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