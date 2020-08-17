|
Александр Лукашенко: Нельзя допустить развала Беларуси
17.08.2020 09:00 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВпервые за четверть века нужно защитить свою страну. Об этом накануне говорил наш президент на столичной площади Независимости,
Президент уверен: сегодня нельзя допустить развала Беларуси
За годы независимости мы многого достигли, преодолев немало сложностей. Лишь вместе, в единстве можно сохранить все, чего белорусы добились своим трудом. Люди, которые собрались на митинге, не скрывали: невозможно поверить, что все то, что происходит в последние дни, стало возможным в нашей страны. Мы вместе сделали столько много за годы независимости, что не ценить и потерять это до боли обидно. Собравшиеся на площади Независимости в Минске белорусы приняли петицию. Люди хотят спокойно жить, трудиться и растить детей в мирной и безопасной стране. И для этого всем нам нужно быть вместе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые за четверть века нужно защитить свою страну. Об этом накануне говорил наш президент на столичной площади Независимости, где состоялся многотысячный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)